Тюменская птицефабрика заплатит полмиллиона рублей за производство опасных яиц

Суд оштрафовал птицефабрику «ПРОДО Тюменский бройлер» на 500 000 рублей. Компания изготовила и выпустила в оборот яйца, содержащие антибиотики, что несет потенциальную опасность для здоровья и жизни потребителей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Суд удовлетворил заявленные Россельхознадзором требования и привлек АО „ПРОДО Тюменский бройлер“ к ответственности, назначив штраф в 500 000 рублей. Ранее в яйцах, изготовленных и выпущенных в обращение Обществом, нашли антибиотики (сульфадиазин и триметоприм), наличие которых в пищевой продукции создает потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан», — рассказали в пресс-службе.
Птицефабрику признали виновной в нарушении ч.3 ст. 14.43 КоАП. А именно — в нарушении изготовителем требований технических регламентов, совершенном повторно.
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Суд оштрафовал птицефабрику «ПРОДО Тюменский бройлер» на 500 000 рублей. Компания изготовила и выпустила в оборот яйца, содержащие антибиотики, что несет потенциальную опасность для здоровья и жизни потребителей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд удовлетворил заявленные Россельхознадзором требования и привлек АО „ПРОДО Тюменский бройлер“ к ответственности, назначив штраф в 500 000 рублей. Ранее в яйцах, изготовленных и выпущенных в обращение Обществом, нашли антибиотики (сульфадиазин и триметоприм), наличие которых в пищевой продукции создает потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан», — рассказали в пресс-службе. Птицефабрику признали виновной в нарушении ч.3 ст. 14.43 КоАП. А именно — в нарушении изготовителем требований технических регламентов, совершенном повторно.