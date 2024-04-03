03 апреля 2024

Тюменская птицефабрика заплатит полмиллиона рублей за производство опасных яиц

«ПРОДО Тюменский бройлер» оштрафовано на 500 000 рублей за яйца с антибиотиками
© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, куриные яйца, яица
Опасные яйца обошлись компании в 500 000 рублей Фото:

Суд оштрафовал птицефабрику «ПРОДО Тюменский бройлер» на 500 000 рублей. Компания изготовила и выпустила в оборот яйца, содержащие антибиотики, что несет потенциальную опасность для здоровья и жизни потребителей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Суд удовлетворил заявленные Россельхознадзором требования и привлек АО „ПРОДО Тюменский бройлер“ к ответственности, назначив штраф в 500 000 рублей. Ранее в яйцах, изготовленных и выпущенных в обращение Обществом, нашли антибиотики (сульфадиазин и триметоприм), наличие которых в пищевой продукции создает потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан», — рассказали в пресс-службе.

Птицефабрику признали виновной в нарушении ч.3 ст. 14.43 КоАП. А именно — в нарушении изготовителем требований технических регламентов, совершенном повторно.

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Суд оштрафовал птицефабрику «ПРОДО Тюменский бройлер» на 500 000 рублей. Компания изготовила и выпустила в оборот яйца, содержащие антибиотики, что несет потенциальную опасность для здоровья и жизни потребителей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд удовлетворил заявленные Россельхознадзором требования и привлек АО „ПРОДО Тюменский бройлер“ к ответственности, назначив штраф в 500 000 рублей. Ранее в яйцах, изготовленных и выпущенных в обращение Обществом, нашли антибиотики (сульфадиазин и триметоприм), наличие которых в пищевой продукции создает потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан», — рассказали в пресс-службе. Птицефабрику признали виновной в нарушении ч.3 ст. 14.43 КоАП. А именно — в нарушении изготовителем требований технических регламентов, совершенном повторно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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