Тюменские реабилитационные центры для детей попали в пожароопасную зону

Два реабилитационных центра для детей с особенностями попали в перечень организаций подверженных угрозе лесных пожаров. В списке оказались ГАУЗ «Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр „Надежда“ и АУ СОН ТО „Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ‚Родник‘, сообщает правительство региона.
«Перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров в Тюменской области. Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда». Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», — гласит текст постановления, опубликованного правительством Тюменской области.
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Два реабилитационных центра для детей с особенностями попали в перечень организаций подверженных угрозе лесных пожаров. В списке оказались ГАУЗ «Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр „Надежда“ и АУ СОН ТО „Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ‚Родник‘, сообщает правительство региона. «Перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров в Тюменской области. Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда». Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», — гласит текст постановления, опубликованного правительством Тюменской области. Ранее URA.RU cообщало, что губернатор Моор объявил начало пожароопасного сезона в тюменских лесах. Жителям региона запретили посещать лес и разжигать костры.