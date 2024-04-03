03 апреля 2024

Тюменские реабилитационные центры для детей попали в пожароопасную зону

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство региона отнесло центры «Надежда» и «Родник» к зонам под угрозой лесного пожара Фото:
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Пожароопасный сезон в Тюменской области — 2024

Два реабилитационных центра для детей с особенностями попали в перечень организаций подверженных угрозе лесных пожаров. В списке оказались ГАУЗ «Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр „Надежда“ и АУ СОН ТО „Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ‚Родник‘, сообщает правительство региона.

«Перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров в Тюменской области. Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда». Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», — гласит текст постановления, опубликованного правительством Тюменской области.

Ранее URA.RU cообщало, что губернатор Моор объявил начало пожароопасного сезона в тюменских лесах. Жителям региона запретили посещать лес и разжигать костры.

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Два реабилитационных центра для детей с особенностями попали в перечень организаций подверженных угрозе лесных пожаров. В списке оказались ГАУЗ «Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр „Надежда“ и АУ СОН ТО „Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ‚Родник‘, сообщает правительство региона. «Перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров в Тюменской области. Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда». Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», — гласит текст постановления, опубликованного правительством Тюменской области. Ранее URA.RU cообщало, что губернатор Моор объявил начало пожароопасного сезона в тюменских лесах. Жителям региона запретили посещать лес и разжигать костры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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