В Тюменской области вырос спрос на психологов в марте 2024 года

В регионе стоимость семейных психологов начинается от 2200 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюменской области в марте этого года стали на 42% чаще обращаться к семейным психологам. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

«В марте 2024 года в Тюменской области спрос на услуги семейных психологов вырос 42% по сравнению с мартом 2023 года. Вместе с тем количество объявлений от психологов за год выросло вдвое — на 74%», — рассказал специалист.

Стоимость услуг семейных психологов в регионе начинается от 2200 рублей за час. Конечная стоимость сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста.

В марте этого года вырос спрос и на детских психологов на 41%. Кроме того, количество объявлений от специалистов за год выросло вдвое. Средняя стоимость услуг в регионе составляет от 2000 рублей за час.