05 апреля 2024

В Тюменской области вырос спрос на психологов в марте 2024 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург, психолог
В регионе стоимость семейных психологов начинается от 2200 рублей Фото:

Жители Тюменской области в марте этого года стали на 42% чаще обращаться к семейным психологам. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

«В марте 2024 года в Тюменской области спрос на услуги семейных психологов вырос 42% по сравнению с мартом 2023 года. Вместе с тем количество объявлений от психологов за год выросло вдвое — на 74%», — рассказал специалист.

Стоимость услуг семейных психологов в регионе начинается от 2200 рублей за час. Конечная стоимость сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста.

В марте этого года вырос спрос и на детских психологов на 41%. Кроме того, количество объявлений от специалистов за год выросло вдвое. Средняя стоимость услуг в регионе составляет от 2000 рублей за час.

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Жители Тюменской области в марте этого года стали на 42% чаще обращаться к семейным психологам. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «В марте 2024 года в Тюменской области спрос на услуги семейных психологов вырос 42% по сравнению с мартом 2023 года. Вместе с тем количество объявлений от психологов за год выросло вдвое — на 74%», — рассказал специалист. Стоимость услуг семейных психологов в регионе начинается от 2200 рублей за час. Конечная стоимость сеанса варьируется от стажа и квалификации специалиста. В марте этого года вырос спрос и на детских психологов на 41%. Кроме того, количество объявлений от специалистов за год выросло вдвое. Средняя стоимость услуг в регионе составляет от 2000 рублей за час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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