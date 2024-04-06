06 апреля 2024

Водохранилище Казахстана, влияющее на паводок в Курганской области, уменьшило сброс воды

На границе Казахстана и Курганской области уменьшился сброс воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, река исеть, водоем, течение, водный порог
Сброс воды Каратомарского водохранилища уменьшен до 3250 кубометров, уточнили авторы издания Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Каратомарское водохранилище в Костанайской области Казахстана, влияющее на паводковую обстановку в Курганской области, уменьшило сброс воды. Об этом сообщило издание «Наш Костанай».

«По состоянию на 10:00 7 апреля сброс воды с Каратомарского водохранилища уменьшен до 3250 кубометров в секунду. Ранее было 3300 кубометров. Также отмечается снижение притока до 3125 кубометров в секунду (прошлый показатель — 3300)», — указано в telegram-канале издания.

Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составлял 97%. Ранее оно увеличило сброс воды до 2670 кубометров в секунду. В трансляции URA.RU сообщает о паводке в Курганской области.

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Каратомарское водохранилище в Костанайской области Казахстана, влияющее на паводковую обстановку в Курганской области, уменьшило сброс воды. Об этом сообщило издание «Наш Костанай». «По состоянию на 10:00 7 апреля сброс воды с Каратомарского водохранилища уменьшен до 3250 кубометров в секунду. Ранее было 3300 кубометров. Также отмечается снижение притока до 3125 кубометров в секунду (прошлый показатель — 3300)», — указано в telegram-канале издания. Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составлял 97%. Ранее оно увеличило сброс воды до 2670 кубометров в секунду. В трансляции URA.RU сообщает о паводке в Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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