Водохранилище Казахстана, влияющее на паводок в Курганской области, уменьшило сброс воды

Каратомарское водохранилище в Костанайской области Казахстана, влияющее на паводковую обстановку в Курганской области, уменьшило сброс воды. Об этом сообщило издание «Наш Костанай».
«По состоянию на 10:00 7 апреля сброс воды с Каратомарского водохранилища уменьшен до 3250 кубометров в секунду. Ранее было 3300 кубометров. Также отмечается снижение притока до 3125 кубометров в секунду (прошлый показатель — 3300)», — указано в telegram-канале издания.
Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составлял 97%. Ранее оно увеличило сброс воды до 2670 кубометров в секунду. В трансляции URA.RU сообщает о паводке в Курганской области.
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Каратомарское водохранилище в Костанайской области Казахстана, влияющее на паводковую обстановку в Курганской области, уменьшило сброс воды. Об этом сообщило издание «Наш Костанай». «По состоянию на 10:00 7 апреля сброс воды с Каратомарского водохранилища уменьшен до 3250 кубометров в секунду. Ранее было 3300 кубометров. Также отмечается снижение притока до 3125 кубометров в секунду (прошлый показатель — 3300)», — указано в telegram-канале издания. Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составлял 97%. Ранее оно увеличило сброс воды до 2670 кубометров в секунду. В трансляции URA.RU сообщает о паводке в Курганской области.