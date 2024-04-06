Водохранилище Казахстана, влияющее на паводок в Курганской области, уменьшило сброс воды

На границе Казахстана и Курганской области уменьшился сброс воды

07 апреля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Сброс воды Каратомарского водохранилища уменьшен до 3250 кубометров, уточнили авторы издания Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Каратомарское водохранилище в Костанайской области Казахстана, влияющее на паводковую обстановку в Курганской области, уменьшило сброс воды. Об этом сообщило издание «Наш Костанай». «По состоянию на 10:00 7 апреля сброс воды с Каратомарского водохранилища уменьшен до 3250 кубометров в секунду. Ранее было 3300 кубометров. Также отмечается снижение притока до 3125 кубометров в секунду (прошлый показатель — 3300)», — указано в telegram-канале издания. Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составлял 97%. Ранее оно увеличило сброс воды до 2670 кубометров в секунду. В трансляции URA.RU сообщает о паводке в Курганской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каратомарское водохранилище в Костанайской области Казахстана, влияющее на паводковую обстановку в Курганской области, уменьшило сброс воды. Об этом сообщило издание «Наш Костанай». «По состоянию на 10:00 7 апреля сброс воды с Каратомарского водохранилища уменьшен до 3250 кубометров в секунду. Ранее было 3300 кубометров. Также отмечается снижение притока до 3125 кубометров в секунду (прошлый показатель — 3300)», — указано в telegram-канале издания. Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составлял 97%. Ранее оно увеличило сброс воды до 2670 кубометров в секунду. В трансляции URA.RU сообщает о паводке в Курганской области.