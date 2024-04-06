06 апреля 2024
05 апреля 2024

Власти ЯНАО назвали самые популярные имена детей, рожденных в начале весны

В ЯНАО детям, рожденным в марте чаще всего давали имена Полина и Роман
© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, материнский капитал, новорожденный, детская поликлиника
Всего на Ямале в марте на свет появился 541 ребенок Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе младенцам, рожденным в марте 2024 года, чаще всего давали имена Полина и Роман. Такие данные озвучили в окружном депздраве.

«Чаще всего в марте родители давали новорожденным девочкам имя Полина, а мальчикам — Роман», — сообщили в депздраве ЯНАО со ссылкой на данные окружной службы ЗАГС. Всего на Ямале за первый месяц весны появился 541 новорожденный. Из них девочек — 230, а мальчиков — 311.

В ЯНАО в 2024 году родился первый ребенок с весом 5 килограмм. Ей стала малышка из Ноябрьска. Девочка появилась на свет 27 февраля и назвали ее Кия.

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В Ямало-Ненецком автономном округе младенцам, рожденным в марте 2024 года, чаще всего давали имена Полина и Роман. Такие данные озвучили в окружном депздраве. «Чаще всего в марте родители давали новорожденным девочкам имя Полина, а мальчикам — Роман», — сообщили в депздраве ЯНАО со ссылкой на данные окружной службы ЗАГС. Всего на Ямале за первый месяц весны появился 541 новорожденный. Из них девочек — 230, а мальчиков — 311. В ЯНАО в 2024 году родился первый ребенок с весом 5 килограмм. Ей стала малышка из Ноябрьска. Девочка появилась на свет 27 февраля и назвали ее Кия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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