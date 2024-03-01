В ЯНАО на свет появился малыш с рекордным весом

В Ноябрьске (ЯНАО) 27 февраля родилась девочка массой 5 килограммов. О первой в 2024 году ямальской новорожденной с рекордным весом рассказали в окружном депздраве.
«В перинатальном центре Ноябрьска 27 февраля на свет появилась девочка. Рост малышки составил 60 см, вес — 5 кг», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Операция кесарева сечения у мамы малышки прошла успешно, и сейчас они уже выписаны домой. Девочку назвали Кая, она первый ребенок в семье.
В 2021 году с весом в 5 килограмм на Ямале родилось четыре ребенка. Ежегодно в округе около 800 детей появляются на свет с весом более четырех кило.
С 2024 года в ЯНАО на 4% увеличена единовременная выплата за рождение ребенка. Размер поддержки за рождение ребенка составляет от 5946 до 17835 рублей. Выплату семья может получить вместе с региональным маткапиталом, который также выдается на вторых и последующих детей, подарочным набором «Малышу Ямала» или электронным сертификатом для приобретения вещей новорожденному.
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