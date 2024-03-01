В ЯНАО на свет появился малыш с рекордным весом

В ЯНАО в 2024 году родился первый ребенок с весом 5 килограмм

02 марта 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Малышка родилась 27 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 27 февраля родилась девочка массой 5 килограммов. О первой в 2024 году ямальской новорожденной с рекордным весом рассказали в окружном депздраве. «В перинатальном центре Ноябрьска 27 февраля на свет появилась девочка. Рост малышки составил 60 см, вес — 5 кг», — сообщили в telegram-канале ведомства. Операция кесарева сечения у мамы малышки прошла успешно, и сейчас они уже выписаны домой. Девочку назвали Кая, она первый ребенок в семье. В 2021 году с весом в 5 килограмм на Ямале родилось четыре ребенка. Ежегодно в округе около 800 детей появляются на свет с весом более четырех кило. С 2024 года в ЯНАО на 4% увеличена единовременная выплата за рождение ребенка. Размер поддержки за рождение ребенка составляет от 5946 до 17835 рублей. Выплату семья может получить вместе с региональным маткапиталом, который также выдается на вторых и последующих детей, подарочным набором «Малышу Ямала» или электронным сертификатом для приобретения вещей новорожденному.

В Ноябрьске (ЯНАО) 27 февраля родилась девочка массой 5 килограммов. О первой в 2024 году ямальской новорожденной с рекордным весом рассказали в окружном депздраве. «В перинатальном центре Ноябрьска 27 февраля на свет появилась девочка. Рост малышки составил 60 см, вес — 5 кг», — сообщили в telegram-канале ведомства. Операция кесарева сечения у мамы малышки прошла успешно, и сейчас они уже выписаны домой. Девочку назвали Кая, она первый ребенок в семье. В 2021 году с весом в 5 килограмм на Ямале родилось четыре ребенка. Ежегодно в округе около 800 детей появляются на свет с весом более четырех кило. С 2024 года в ЯНАО на 4% увеличена единовременная выплата за рождение ребенка. Размер поддержки за рождение ребенка составляет от 5946 до 17835 рублей. Выплату семья может получить вместе с региональным маткапиталом, который также выдается на вторых и последующих детей, подарочным набором «Малышу Ямала» или электронным сертификатом для приобретения вещей новорожденному.