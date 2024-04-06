Тюменская прокуратура назначила дополнительные проверки из-за угрозы паводков

В Тюменской области прокуратурой проводится дополнительная проверка готовности региона к ЧС, вызванного паводками. Об этом сообщило ведомство в соцсети.
«Прокуратура Тюменской области держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка. По поручению прокурора области Владислава Московских осуществляется дополнительная проверка готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, пунктов временного размещения, достаточности материальных резервов», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Подготовка к паводкам в регионе была начата заблаговременно, а состав группировки МЧС для этих целей превышает 12 тысяч человек. Губернатор Александр Моор доложил президенту РФ Владимиру Путину, что для ликвидации подтоплений подготовлено свыше 2600 единиц техники и 194 единицы плавсредств.
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В Тюменской области прокуратурой проводится дополнительная проверка готовности региона к ЧС, вызванного паводками. Об этом сообщило ведомство в соцсети. «Прокуратура Тюменской области держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка. По поручению прокурора области Владислава Московских осуществляется дополнительная проверка готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, пунктов временного размещения, достаточности материальных резервов», — сообщается в telegram-канале ведомства. Подготовка к паводкам в регионе была начата заблаговременно, а состав группировки МЧС для этих целей превышает 12 тысяч человек. Губернатор Александр Моор доложил президенту РФ Владимиру Путину, что для ликвидации подтоплений подготовлено свыше 2600 единиц техники и 194 единицы плавсредств.