06 апреля 2024

Тюменская прокуратура назначила дополнительные проверки из-за угрозы паводков

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Прокуроры на местах проводят проверку региона к ЧС Фото:

В Тюменской области прокуратурой проводится дополнительная проверка готовности региона к ЧС, вызванного паводками. Об этом сообщило ведомство в соцсети.

«Прокуратура Тюменской области держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка. По поручению прокурора области Владислава Московских осуществляется дополнительная проверка готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, пунктов временного размещения, достаточности материальных резервов», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Подготовка к паводкам в регионе была начата заблаговременно, а состав группировки МЧС для этих целей превышает 12 тысяч человек. Губернатор Александр Моор доложил президенту РФ Владимиру Путину, что для ликвидации подтоплений подготовлено свыше 2600 единиц техники и 194 единицы плавсредств.

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В Тюменской области прокуратурой проводится дополнительная проверка готовности региона к ЧС, вызванного паводками. Об этом сообщило ведомство в соцсети. «Прокуратура Тюменской области держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка. По поручению прокурора области Владислава Московских осуществляется дополнительная проверка готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, пунктов временного размещения, достаточности материальных резервов», — сообщается в telegram-канале ведомства. Подготовка к паводкам в регионе была начата заблаговременно, а состав группировки МЧС для этих целей превышает 12 тысяч человек. Губернатор Александр Моор доложил президенту РФ Владимиру Путину, что для ликвидации подтоплений подготовлено свыше 2600 единиц техники и 194 единицы плавсредств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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