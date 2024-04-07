Власти предупредили о резком повышении уровня воды в тюменских реках

Ранее в регионе ввели режим ЧС по паводку Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Казанском районе (Тюменская область) через 3-5 дней может резко вырасти уровень воды в реках. Об этом сообщил замгубернатора региона Владимир Чейметов.

«Уровень воды в реках Тюменской области, по прогнозам, может значительно повыситься через 3-5 дней в Казанском муниципальном районе. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Владимир Чейметов», — сообщает ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели режим ЧС по паводку. Как отметил глава региона Александр Моор, в реках Ишим и Тобол ожидается высокий уровень воды. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.