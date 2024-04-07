Власти предупредили о резком повышении уровня воды в тюменских реках

В Казанском районе (Тюменская область) через 3-5 дней может резко вырасти уровень воды в реках. Об этом сообщил замгубернатора региона Владимир Чейметов.
«Уровень воды в реках Тюменской области, по прогнозам, может значительно повыситься через 3-5 дней в Казанском муниципальном районе. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Владимир Чейметов», — сообщает ТАСС.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели режим ЧС по паводку. Как отметил глава региона Александр Моор, в реках Ишим и Тобол ожидается высокий уровень воды. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.
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В Казанском районе (Тюменская область) через 3-5 дней может резко вырасти уровень воды в реках. Об этом сообщил замгубернатора региона Владимир Чейметов. «Уровень воды в реках Тюменской области, по прогнозам, может значительно повыситься через 3-5 дней в Казанском муниципальном районе. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Владимир Чейметов», — сообщает ТАСС. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ввели режим ЧС по паводку. Как отметил глава региона Александр Моор, в реках Ишим и Тобол ожидается высокий уровень воды. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.