Жителей тюменского района призвали готовиться к паводку

08 апреля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Власти подготавливают пункты временного размещения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Глава Абатского района (Тюменская область) Игорь Васильев призвал жителей, чьи дома попадают в зону подтопления, собирать документы и лекарства. Об этом он написал в своем telegram-канале. По его словам, затопить может поселения в пойме реки Ишим. «Согласно решения районной КЧС создан оперативный штаб для решения вопросов прохождения паводка. Если вы попадаете в зону подтопления, заблаговременно позаботьтесь о себе, своих детях, пожилых и маломобильных родственниках. Заранее подготовьте документы, необходимые вещи и лекарства, продумайте, где вы можете разместиться на период паводка», — написал глава района. По его словам, власти подготавливают пункты временного размещения. Он попросил жителей быть готовыми к срочной эвакуации. В Тюменской области с 8 апреля начал действовать режим ЧС по паводкам. По словам главы региона Александра Моора, обстановка на тюменских реках спокойная и контролируемая, однако ожидается сильное повышение уровня воды в Ишиме и Тобол. Ранее глава Ишима Федор Шишкин призвал покинуть СНТ из-за весеннего паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Абатского района (Тюменская область) Игорь Васильев призвал жителей, чьи дома попадают в зону подтопления, собирать документы и лекарства. Об этом он написал в своем telegram-канале. По его словам, затопить может поселения в пойме реки Ишим. «Согласно решения районной КЧС создан оперативный штаб для решения вопросов прохождения паводка. Если вы попадаете в зону подтопления, заблаговременно позаботьтесь о себе, своих детях, пожилых и маломобильных родственниках. Заранее подготовьте документы, необходимые вещи и лекарства, продумайте, где вы можете разместиться на период паводка», — написал глава района. По его словам, власти подготавливают пункты временного размещения. Он попросил жителей быть готовыми к срочной эвакуации. В Тюменской области с 8 апреля начал действовать режим ЧС по паводкам. По словам главы региона Александра Моора, обстановка на тюменских реках спокойная и контролируемая, однако ожидается сильное повышение уровня воды в Ишиме и Тобол. Ранее глава Ишима Федор Шишкин призвал покинуть СНТ из-за весеннего паводка.