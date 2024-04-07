07 апреля 2024

Жителей тюменского района призвали готовиться к паводку

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Власти подготавливают пункты временного размещения Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Глава Абатского района (Тюменская область) Игорь Васильев призвал жителей, чьи дома попадают в зону подтопления, собирать документы и лекарства. Об этом он написал в своем telegram-канале. По его словам, затопить может поселения в пойме реки Ишим.

«Согласно решения районной КЧС создан оперативный штаб для решения вопросов прохождения паводка. Если вы попадаете в зону подтопления, заблаговременно позаботьтесь о себе, своих детях, пожилых и маломобильных родственниках. Заранее подготовьте документы, необходимые вещи и лекарства, продумайте, где вы можете разместиться на период паводка», — написал глава района.

По его словам, власти подготавливают пункты временного размещения. Он попросил жителей быть готовыми к срочной эвакуации.

В Тюменской области с 8 апреля начал действовать режим ЧС по паводкам. По словам главы региона Александра Моора, обстановка на тюменских реках спокойная и контролируемая, однако ожидается сильное повышение уровня воды в Ишиме и Тобол. Ранее глава Ишима Федор Шишкин призвал покинуть СНТ из-за весеннего паводка.

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Глава Абатского района (Тюменская область) Игорь Васильев призвал жителей, чьи дома попадают в зону подтопления, собирать документы и лекарства. Об этом он написал в своем telegram-канале. По его словам, затопить может поселения в пойме реки Ишим. «Согласно решения районной КЧС создан оперативный штаб для решения вопросов прохождения паводка. Если вы попадаете в зону подтопления, заблаговременно позаботьтесь о себе, своих детях, пожилых и маломобильных родственниках. Заранее подготовьте документы, необходимые вещи и лекарства, продумайте, где вы можете разместиться на период паводка», — написал глава района. По его словам, власти подготавливают пункты временного размещения. Он попросил жителей быть готовыми к срочной эвакуации. В Тюменской области с 8 апреля начал действовать режим ЧС по паводкам. По словам главы региона Александра Моора, обстановка на тюменских реках спокойная и контролируемая, однако ожидается сильное повышение уровня воды в Ишиме и Тобол. Ранее глава Ишима Федор Шишкин призвал покинуть СНТ из-за весеннего паводка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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