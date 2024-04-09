В Курганской области в селе Глядянское Притобольного округа идет строительство дамбы для защиты от наводнения. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Вадим Шумков.
«Строим дамбу в селе Глядянское, соединяя перемычки», — написал губернатор. Также он опубликовал фото, на которых он проводит беседы с местными жителями совместно с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым и свои заместителем Станиславом Носковым.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Кировском мосту сотрудники оборонных предприятий вышли строить дамбу. Они засыпают мешки песком и раскладывают их по берегу и путепроводу. Работы по укреплению защиты на реке Тобол идут вторые сутки. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции агентства. Хронология последних четырех дней — здесь.
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В Курганской области в селе Глядянское Притобольного округа идет строительство дамбы для защиты от наводнения. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Вадим Шумков. «Строим дамбу в селе Глядянское, соединяя перемычки», — написал губернатор. Также он опубликовал фото, на которых он проводит беседы с местными жителями совместно с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым и свои заместителем Станиславом Носковым. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Кировском мосту сотрудники оборонных предприятий вышли строить дамбу. Они засыпают мешки песком и раскладывают их по берегу и путепроводу. Работы по укреплению защиты на реке Тобол идут вторые сутки. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции агентства. Хронология последних четырех дней — здесь.