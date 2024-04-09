В Притобольном округе строят дамбу, чтобы защититься от наводнения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок. Курган, самосвал, ремонт заградительной дамбы, паводок
В селе Глядянское строят дамбу на берегу реки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области в селе Глядянское Притобольного округа идет строительство дамбы для защиты от наводнения. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Вадим Шумков.

«Строим дамбу в селе Глядянское, соединяя перемычки», — написал губернатор. Также он опубликовал фото, на которых он проводит беседы с местными жителями совместно с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым и свои заместителем Станиславом Носковым.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Кировском мосту сотрудники оборонных предприятий вышли строить дамбу. Они засыпают мешки песком и раскладывают их по берегу и путепроводу. Работы по укреплению защиты на реке Тобол идут вторые сутки. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции агентства. Хронология последних четырех дней — здесь.

В селе Глядянское идет строительство дамбы
В селе Глядянское идет строительство дамбы
На месте работает спецтехника
На месте работает спецтехника
Губернатор Вадим Шумков и полпред Владимир Якушев пообщались с местными жителями
Губернатор Вадим Шумков и полпред Владимир Якушев пообщались с местными жителями

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области в селе Глядянское Притобольного округа идет строительство дамбы для защиты от наводнения. Об этом в своем telegram-канале написал глава региона Вадим Шумков. «Строим дамбу в селе Глядянское, соединяя перемычки», — написал губернатор. Также он опубликовал фото, на которых он проводит беседы с местными жителями совместно с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым и свои заместителем Станиславом Носковым. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Кировском мосту сотрудники оборонных предприятий вышли строить дамбу. Они засыпают мешки песком и раскладывают их по берегу и путепроводу. Работы по укреплению защиты на реке Тобол идут вторые сутки. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции агентства. Хронология последних четырех дней — здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...