В Тобольске организовали патрулирование и готовят клетки для животных из-за паводка

В Тобольске (Тюменская область) из-за весеннего паводка организовали патрулирование, обследовали дамбы и увеличили число клеток для животных в приюте. Об этом рассказал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале.
«Обе перекачивающие станции готовы к работе. Дамбы обследованы и содержатся в нормативном состоянии. Организовано патрулирование. <…> К домашним животным у всех отношение разное. Кто-то готов размещать в приюте — для этого мы увеличиваем сейчас число клеток. Кто-то не готов. Поэтому формируем реестр добровольцев, готовых принять пушистых на передержку», — рассказал Афанасьев.
По его словам, подвижка льда на Иртыше начнется по прогнозам 16 апреля. Власти предполагают, что из-за паводка точку приема людей на левом берегу реки могут перенести.
Ранее сообщалось, что в Тобольске в зону эвакуации из-за весеннего паводка попадают около 3700 человек. Также власти опубликовали карту с территориями вероятного подтопления. Афанасьев рекомендовал тем, кто попадает в опасную зону, собирать вещи.
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В Тобольске (Тюменская область) из-за весеннего паводка организовали патрулирование, обследовали дамбы и увеличили число клеток для животных в приюте. Об этом рассказал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. «Обе перекачивающие станции готовы к работе. Дамбы обследованы и содержатся в нормативном состоянии. Организовано патрулирование. <…> К домашним животным у всех отношение разное. Кто-то готов размещать в приюте — для этого мы увеличиваем сейчас число клеток. Кто-то не готов. Поэтому формируем реестр добровольцев, готовых принять пушистых на передержку», — рассказал Афанасьев. По его словам, подвижка льда на Иртыше начнется по прогнозам 16 апреля. Власти предполагают, что из-за паводка точку приема людей на левом берегу реки могут перенести. Ранее сообщалось, что в Тобольске в зону эвакуации из-за весеннего паводка попадают около 3700 человек. Также власти опубликовали карту с территориями вероятного подтопления. Афанасьев рекомендовал тем, кто попадает в опасную зону, собирать вещи.