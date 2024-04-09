09 апреля 2024

В Тобольске организовали патрулирование и готовят клетки для животных из-за паводка

В Тобольске готовятся к весеннему паводку
© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС спасательная операция Курган, мчс, паводок, спасение животных
Также власти формируют реестр добровольцев, которые смогут принять животных на передержку Фото:
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В Тобольске (Тюменская область) из-за весеннего паводка организовали патрулирование, обследовали дамбы и увеличили число клеток для животных в приюте. Об этом рассказал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

«Обе перекачивающие станции готовы к работе. Дамбы обследованы и содержатся в нормативном состоянии. Организовано патрулирование. <…> К домашним животным у всех отношение разное. Кто-то готов размещать в приюте — для этого мы увеличиваем сейчас число клеток. Кто-то не готов. Поэтому формируем реестр добровольцев, готовых принять пушистых на передержку», — рассказал Афанасьев.

По его словам, подвижка льда на Иртыше начнется по прогнозам 16 апреля. Власти предполагают, что из-за паводка точку приема людей на левом берегу реки могут перенести.

Ранее сообщалось, что в Тобольске в зону эвакуации из-за весеннего паводка попадают около 3700 человек. Также власти опубликовали карту с территориями вероятного подтопления. Афанасьев рекомендовал тем, кто попадает в опасную зону, собирать вещи.

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В Тобольске (Тюменская область) из-за весеннего паводка организовали патрулирование, обследовали дамбы и увеличили число клеток для животных в приюте. Об этом рассказал мэр города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. «Обе перекачивающие станции готовы к работе. Дамбы обследованы и содержатся в нормативном состоянии. Организовано патрулирование. <…> К домашним животным у всех отношение разное. Кто-то готов размещать в приюте — для этого мы увеличиваем сейчас число клеток. Кто-то не готов. Поэтому формируем реестр добровольцев, готовых принять пушистых на передержку», — рассказал Афанасьев. По его словам, подвижка льда на Иртыше начнется по прогнозам 16 апреля. Власти предполагают, что из-за паводка точку приема людей на левом берегу реки могут перенести. Ранее сообщалось, что в Тобольске в зону эвакуации из-за весеннего паводка попадают около 3700 человек. Также власти опубликовали карту с территориями вероятного подтопления. Афанасьев рекомендовал тем, кто попадает в опасную зону, собирать вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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