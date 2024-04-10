10 апреля 2024

Мэру Тюмени Руслану Кухаруку показали, как будут спасать жителей при потопе. Видео

В Тюмени провели учения по защите от порыва дамбы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контора пароходства и парад катамаранов. Тюмень , река, спасательный круг, спасатель, набережная тюмени, набережная туры, река тура, теплоход, набережная
Сейчас уровень воды в реке Тура — 88 см, критичный уровень — 850 см Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюмени прошли учения в одном из мест возможных порывов дамбы — районе ДОК. Как рассказал URA.RU глава города Руслан Кухарук, все службы к возможным подтоплениям готовы.

«Сегодня проводятся командно-штабные учения в районе ДОК, отрабатываются условные ситуации — порыв одной из частей дамбы нашего огорода. Проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все службы отработали. Сейчас уровень воды в реке Тура — 88 см, это не критичный уровень. Критичный уровень — 850 см. Сейчас уровень в реке ниже, чем был год назад в это же время», — сообщил URA.RU глава города Руслан Кухарук.

Обозначен пункт временного размещения для пострадавших. Далее глава города отправится к дамбе в Ленинском районе города, где в 2016 году из-за уровня воды в реке Туре вероятность порыва была высока.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени прошли учения в одном из мест возможных порывов дамбы — районе ДОК. Как рассказал URA.RU глава города Руслан Кухарук, все службы к возможным подтоплениям готовы. «Сегодня проводятся командно-штабные учения в районе ДОК, отрабатываются условные ситуации — порыв одной из частей дамбы нашего огорода. Проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все службы отработали. Сейчас уровень воды в реке Тура — 88 см, это не критичный уровень. Критичный уровень — 850 см. Сейчас уровень в реке ниже, чем был год назад в это же время», — сообщил URA.RU глава города Руслан Кухарук. Обозначен пункт временного размещения для пострадавших. Далее глава города отправится к дамбе в Ленинском районе города, где в 2016 году из-за уровня воды в реке Туре вероятность порыва была высока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...