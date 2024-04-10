В Тюмени прошли учения в одном из мест возможных порывов дамбы — районе ДОК. Как рассказал URA.RU глава города Руслан Кухарук, все службы к возможным подтоплениям готовы.
«Сегодня проводятся командно-штабные учения в районе ДОК, отрабатываются условные ситуации — порыв одной из частей дамбы нашего огорода. Проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все службы отработали. Сейчас уровень воды в реке Тура — 88 см, это не критичный уровень. Критичный уровень — 850 см. Сейчас уровень в реке ниже, чем был год назад в это же время», — сообщил URA.RU глава города Руслан Кухарук.
Обозначен пункт временного размещения для пострадавших. Далее глава города отправится к дамбе в Ленинском районе города, где в 2016 году из-за уровня воды в реке Туре вероятность порыва была высока.
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В Тюмени прошли учения в одном из мест возможных порывов дамбы — районе ДОК. Как рассказал URA.RU глава города Руслан Кухарук, все службы к возможным подтоплениям готовы. «Сегодня проводятся командно-штабные учения в районе ДОК, отрабатываются условные ситуации — порыв одной из частей дамбы нашего огорода. Проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все службы отработали. Сейчас уровень воды в реке Тура — 88 см, это не критичный уровень. Критичный уровень — 850 см. Сейчас уровень в реке ниже, чем был год назад в это же время», — сообщил URA.RU глава города Руслан Кухарук. Обозначен пункт временного размещения для пострадавших. Далее глава города отправится к дамбе в Ленинском районе города, где в 2016 году из-за уровня воды в реке Туре вероятность порыва была высока.