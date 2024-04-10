Тюменец избил приятеля поленом

11 апреля 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Орудием преступления стала полено, которое мужчина взял с печки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Перевалово Тюменского района мужчина во время вечеринки избил приятеля поленом, сломав ему ребра. Об этом URA.RU сообщили в УМВД региона. «В результате конфликта, возникшего в ходе застолья, подозреваемый нанес несколько ударов поленом по телу потерпевшего, в результате чего последний получил переломы ребер. На данный момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет», — рассказали в УМВД. Обвиняемый не смог пояснить, по какой причине началась ссора. Мужчина 1974 года рождения ранее уже был судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало и о других бытовых преступлениях. В частности, в Тюменской области пьяный мужчина избил супругу из-за ревности. Она также получила переломы ребер, но простила мужа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Перевалово Тюменского района мужчина во время вечеринки избил приятеля поленом, сломав ему ребра. Об этом URA.RU сообщили в УМВД региона. «В результате конфликта, возникшего в ходе застолья, подозреваемый нанес несколько ударов поленом по телу потерпевшего, в результате чего последний получил переломы ребер. На данный момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет», — рассказали в УМВД. Обвиняемый не смог пояснить, по какой причине началась ссора. Мужчина 1974 года рождения ранее уже был судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало и о других бытовых преступлениях. В частности, в Тюменской области пьяный мужчина избил супругу из-за ревности. Она также получила переломы ребер, но простила мужа.