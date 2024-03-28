Депздрав ЯНАО рассказал, чем чаще всего болеют дети в регионе

В ЯНАО в прошлом году наиболее распространенными заболеваниями у детей были связаны с органами дыхания, глаз и нервной системы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.
«В 2023 году наиболее частыми болезнями среди детей в возрасте от 0 до 14 лет стали заболевания органов дыхания, глаз. Кроме того, фиксировались заболевания нервной системы», — передает пресс-служба департамента.
В региональном депздраве рассказали, что в прошлом году более 193,5 тысяч жителей ЯНАО прошли диспансеризацию. Самые частые заболевания, которые выявлены у ямальцев — гипертония, сахарный диабет и болезни органов пищеварения. Помимо того, у 56% диагностированы хронические заболевания.
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В ЯНАО в прошлом году наиболее распространенными заболеваниями у детей были связаны с органами дыхания, глаз и нервной системы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «В 2023 году наиболее частыми болезнями среди детей в возрасте от 0 до 14 лет стали заболевания органов дыхания, глаз. Кроме того, фиксировались заболевания нервной системы», — передает пресс-служба департамента. В региональном депздраве рассказали, что в прошлом году более 193,5 тысяч жителей ЯНАО прошли диспансеризацию. Самые частые заболевания, которые выявлены у ямальцев — гипертония, сахарный диабет и болезни органов пищеварения. Помимо того, у 56% диагностированы хронические заболевания.