28 марта 2024

Депздрав ЯНАО рассказал, чем чаще всего болеют дети в регионе

Депздрав ЯНАО: у детей в регионе фиксируются заболевания нервной системы и глаз
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард , день оленевода, ненец, ребенок в санках
У детей до 14 лет фиксируют заболевания  нервной системы Фото:

В ЯНАО в прошлом году наиболее распространенными заболеваниями у детей были связаны с органами дыхания, глаз и нервной системы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«В 2023 году наиболее частыми болезнями среди детей в возрасте от 0 до 14 лет стали заболевания органов дыхания, глаз. Кроме того, фиксировались заболевания нервной системы», — передает пресс-служба департамента.

В региональном депздраве рассказали, что в прошлом году более 193,5 тысяч жителей ЯНАО прошли диспансеризацию. Самые частые заболевания, которые выявлены у ямальцев — гипертония, сахарный диабет и болезни органов пищеварения. Помимо того, у 56% диагностированы хронические заболевания.

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В ЯНАО в прошлом году наиболее распространенными заболеваниями у детей были связаны с органами дыхания, глаз и нервной системы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «В 2023 году наиболее частыми болезнями среди детей в возрасте от 0 до 14 лет стали заболевания органов дыхания, глаз. Кроме того, фиксировались заболевания нервной системы», — передает пресс-служба департамента. В региональном депздраве рассказали, что в прошлом году более 193,5 тысяч жителей ЯНАО прошли диспансеризацию. Самые частые заболевания, которые выявлены у ямальцев — гипертония, сахарный диабет и болезни органов пищеварения. Помимо того, у 56% диагностированы хронические заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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