Общество Таджикистан призвал не пытать подозреваемых в теракте в «Крокусе» Глава МИД Таджикистана: пытки подозреваемых в теракте в «Крокусе» недопустимы 12 апреля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 + Мухриддин заявил, что Таджикистан ожидает, что наказание за теракт в «Крокусе» понесут все причастные к нему люди Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Правоохранители не должны применять пытки в отношении подозреваемых при расследовании теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. По его словам, страна ожидает, что наказание понесут все участники теракта. «Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима», — передает Asia-Plus слова Мухриддина. Он ожидает, что наказание за совершение теракта понесут также организаторы, пособники, исполнители и заказчики этого преступления. Ранее глава городского округа Чехова Михаил Собакин сообщил, что в Подмосковье работает план «Сирена» из-за поиска пособника террористов, расстрелявших людей в концертном зале в Красногорске. План включает в себя ряд специальных операций, предназначенных для использования сотрудников ков правоохранительных органов. Собакин призвал граждан сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем силовиков. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек. Больше 500 получили ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Правоохранители не должны применять пытки в отношении подозреваемых при расследовании теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. По его словам, страна ожидает, что наказание понесут все участники теракта. «Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима», — передает Asia-Plus слова Мухриддина. Он ожидает, что наказание за совершение теракта понесут также организаторы, пособники, исполнители и заказчики этого преступления. Ранее глава городского округа Чехова Михаил Собакин сообщил, что в Подмосковье работает план «Сирена» из-за поиска пособника террористов, расстрелявших людей в концертном зале в Красногорске. План включает в себя ряд специальных операций, предназначенных для использования сотрудников ков правоохранительных органов. Собакин призвал граждан сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем силовиков. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек. Больше 500 получили ранения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям