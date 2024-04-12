Таджикистан призвал не пытать подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Глава МИД Таджикистана: пытки подозреваемых в теракте в «Крокусе» недопустимы
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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Мухриддин заявил, что Таджикистан ожидает, что наказание за теракт в «Крокусе» понесут все причастные к нему люди Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Правоохранители не должны применять пытки в отношении подозреваемых при расследовании теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. По его словам, страна ожидает, что наказание понесут все участники теракта.

«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима», — передает Asia-Plus слова Мухриддина. Он ожидает, что наказание за совершение теракта понесут также организаторы, пособники, исполнители и заказчики этого преступления.

Ранее глава городского округа Чехова Михаил Собакин сообщил, что в Подмосковье работает план «Сирена» из-за поиска пособника террористов, расстрелявших людей в концертном зале в Красногорске. План включает в себя ряд специальных операций, предназначенных для использования сотрудников ков правоохранительных органов. Собакин призвал граждан сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем силовиков.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек. Больше 500 получили ранения.

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Правоохранители не должны применять пытки в отношении подозреваемых при расследовании теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. По его словам, страна ожидает, что наказание понесут все участники теракта. «Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима», — передает Asia-Plus слова Мухриддина. Он ожидает, что наказание за совершение теракта понесут также организаторы, пособники, исполнители и заказчики этого преступления. Ранее глава городского округа Чехова Михаил Собакин сообщил, что в Подмосковье работает план «Сирена» из-за поиска пособника террористов, расстрелявших людей в концертном зале в Красногорске. План включает в себя ряд специальных операций, предназначенных для использования сотрудников ков правоохранительных органов. Собакин призвал граждан сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем силовиков. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек. Больше 500 получили ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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