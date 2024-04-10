Происшествия Подмосковный мэр раскрыл детали операции по поиску пособника террористов из «Крокуса» В Чехове план «Сирена» объявлен из-за пособника террористов из «Крокуса» 10 апреля 2024 в 18:59 Размер текста - 17 + В Чехове действуют МВД и ФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Подмосковье в городском округе Чехов объявлен план «Сирена» из-за поиска пособника террористов из «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава Чехова Михаил Собакин. Он призывает граждан оставаться спокойными, поскольку ситуация находится под контролем силовых структур. «Работают органы МВД и ФСБ. Для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен план „Сирена“», — заявил Собакин в своем telegram-канале. План «Сирена» включает в себя ряд специальных операций, которые предназначены для использования сотрудниками полиции и других правоохранительных органов. Этот план активируется в случаях необходимости подавления массовых нарушений общественного порядка, а также для задержания преступных групп и розыска вооруженных лиц, представляющих высокую степень опасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Подмосковье в городском округе Чехов объявлен план «Сирена» из-за поиска пособника террористов из «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава Чехова Михаил Собакин. Он призывает граждан оставаться спокойными, поскольку ситуация находится под контролем силовых структур. «Работают органы МВД и ФСБ. Для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен план „Сирена“», — заявил Собакин в своем telegram-канале. План «Сирена» включает в себя ряд специальных операций, которые предназначены для использования сотрудниками полиции и других правоохранительных органов. Этот план активируется в случаях необходимости подавления массовых нарушений общественного порядка, а также для задержания преступных групп и розыска вооруженных лиц, представляющих высокую степень опасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям