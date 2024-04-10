Подмосковный мэр раскрыл детали операции по поиску пособника террористов из «Крокуса»

В Подмосковье в городском округе Чехов объявлен план «Сирена» из-за поиска пособника террористов из «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава Чехова Михаил Собакин. Он призывает граждан оставаться спокойными, поскольку ситуация находится под контролем силовых структур.
«Работают органы МВД и ФСБ. Для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен план „Сирена“», — заявил Собакин
План «Сирена» включает в себя ряд специальных операций, которые предназначены для использования сотрудниками полиции и других правоохранительных органов. Этот план активируется в случаях необходимости подавления массовых нарушений общественного порядка, а также для задержания преступных групп и розыска вооруженных лиц, представляющих высокую степень опасности.
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