Подмосковный мэр раскрыл детали операции по поиску пособника террористов из «Крокуса»

В Чехове план «Сирена» объявлен из-за пособника террористов из «Крокуса»
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, тигр, контртеррористическая операция, кто
В Чехове действуют МВД и ФСБ Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Подмосковье в городском округе Чехов объявлен план «Сирена» из-за поиска пособника террористов из «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава Чехова Михаил Собакин. Он призывает граждан оставаться спокойными, поскольку ситуация находится под контролем силовых структур.

«Работают органы МВД и ФСБ. Для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен план „Сирена“», — заявил Собакин в своем telegram-канале.

План «Сирена» включает в себя ряд специальных операций, которые предназначены для использования сотрудниками полиции и других правоохранительных органов. Этот план активируется в случаях необходимости подавления массовых нарушений общественного порядка, а также для задержания преступных групп и розыска вооруженных лиц, представляющих высокую степень опасности.

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В Подмосковье в городском округе Чехов объявлен план «Сирена» из-за поиска пособника террористов из «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава Чехова Михаил Собакин. Он призывает граждан оставаться спокойными, поскольку ситуация находится под контролем силовых структур. «Работают органы МВД и ФСБ. Для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен план „Сирена“», — заявил Собакин в своем telegram-канале. План «Сирена» включает в себя ряд специальных операций, которые предназначены для использования сотрудниками полиции и других правоохранительных органов. Этот план активируется в случаях необходимости подавления массовых нарушений общественного порядка, а также для задержания преступных групп и розыска вооруженных лиц, представляющих высокую степень опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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