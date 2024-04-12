Что курганцам взять с собой в эвакуацию. Список

Курганцам рекомендуют готовиться к эвакуации

12 апреля 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Документы, деньги, ценные вещи, аптечка, средства связи и другое рекомендуют взять при эвакуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области При эвакуации курганцам рекомендуют отключить газ, воду, электричество в доме, а также взять с собой вещи первой необходимости. Список рекомендованных вещей подготовило URA.RU. «Взять с собой: документы, деньги, ценные вещи; средства связи — телефоны и зарядки к ним; аптечку (лекарства, которые постоянно принимаете); одежду и обувь по сезону; другие вещи первой необходимости», — указано в одной из памяток по эвакуации для курганцев, которые были замечены в жилых домах. Кроме того, в памятке отмечается, что сохранить иное имущество тоже важно. На не подтопляемые территории стоит вывезти все, что нужно в первую очередь. Это может быть бытовая техника, одежда, мебель и другие вещи, которые могут быть повреждены в результате погружения в воду. Также, в открытых источниках рекомендуется взять с собой постельные принадлежности, средства индивидуальной защиты и гигиены. Ранее URA.RU писало, что работа курганских властей в рамках противопаводковых мероприятий состоит из двух блоков. Обязательно проводится работа с населением, а также подготовка защитных сооружений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При эвакуации курганцам рекомендуют отключить газ, воду, электричество в доме, а также взять с собой вещи первой необходимости. Список рекомендованных вещей подготовило URA.RU. «Взять с собой: документы, деньги, ценные вещи; средства связи — телефоны и зарядки к ним; аптечку (лекарства, которые постоянно принимаете); одежду и обувь по сезону; другие вещи первой необходимости», — указано в одной из памяток по эвакуации для курганцев, которые были замечены в жилых домах. Кроме того, в памятке отмечается, что сохранить иное имущество тоже важно. На не подтопляемые территории стоит вывезти все, что нужно в первую очередь. Это может быть бытовая техника, одежда, мебель и другие вещи, которые могут быть повреждены в результате погружения в воду. Также, в открытых источниках рекомендуется взять с собой постельные принадлежности, средства индивидуальной защиты и гигиены. Ранее URA.RU писало, что работа курганских властей в рамках противопаводковых мероприятий состоит из двух блоков. Обязательно проводится работа с населением, а также подготовка защитных сооружений.