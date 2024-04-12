Что курганцам взять с собой в эвакуацию. Список

Курганцам рекомендуют готовиться к эвакуации
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ПВР, пункт временного размещения. Курган , пункт временного размещения, пвр
Документы, деньги, ценные вещи, аптечка, средства связи и другое рекомендуют взять при эвакуации Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

При эвакуации курганцам рекомендуют отключить газ, воду, электричество в доме, а также взять с собой вещи первой необходимости. Список рекомендованных вещей подготовило URA.RU.

«Взять с собой: документы, деньги, ценные вещи; средства связи — телефоны и зарядки к ним; аптечку (лекарства, которые постоянно принимаете); одежду и обувь по сезону; другие вещи первой необходимости», — указано в одной из памяток по эвакуации для курганцев, которые были замечены в жилых домах.

Кроме того, в памятке отмечается, что сохранить иное имущество тоже важно. На не подтопляемые территории стоит вывезти все, что нужно в первую очередь. Это может быть бытовая техника, одежда, мебель и другие вещи, которые могут быть повреждены в результате погружения в воду. Также, в открытых источниках рекомендуется взять с собой постельные принадлежности, средства индивидуальной защиты и гигиены.

Ранее URA.RU писало, что работа курганских властей в рамках противопаводковых мероприятий состоит из двух блоков. Обязательно проводится работа с населением, а также подготовка защитных сооружений.

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При эвакуации курганцам рекомендуют отключить газ, воду, электричество в доме, а также взять с собой вещи первой необходимости. Список рекомендованных вещей подготовило URA.RU. «Взять с собой: документы, деньги, ценные вещи; средства связи — телефоны и зарядки к ним; аптечку (лекарства, которые постоянно принимаете); одежду и обувь по сезону; другие вещи первой необходимости», — указано в одной из памяток по эвакуации для курганцев, которые были замечены в жилых домах. Кроме того, в памятке отмечается, что сохранить иное имущество тоже важно. На не подтопляемые территории стоит вывезти все, что нужно в первую очередь. Это может быть бытовая техника, одежда, мебель и другие вещи, которые могут быть повреждены в результате погружения в воду. Также, в открытых источниках рекомендуется взять с собой постельные принадлежности, средства индивидуальной защиты и гигиены. Ранее URA.RU писало, что работа курганских властей в рамках противопаводковых мероприятий состоит из двух блоков. Обязательно проводится работа с населением, а также подготовка защитных сооружений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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