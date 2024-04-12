12 апреля 2024

Муж воюет на СВО, дом в зоне паводка: мать двоих детей в Кургане разрыдалась. Видео

В Кургане дом семьи участника СВО попал под затопление
© Служба новостей «URA.RU»
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Звериноголовское. Курган, деревня, половодье, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, дома
В Кургане семьи из зоны подтопления эвакуировались в ПВР в школе №50 Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жительница Кургана Надежда Ходункина с двумя детьми приехала в пункт временного размещения в школе №50 из-за угрозы затопления дома. Семья проживает в СНТ «Виктория» по шоссе Тюнина. Супруг сейчас сражается на СВО и очень переживает за родных, рассказала Надежда URA.RU.

«Мы смотрели телевизор, губернатор Вадим Шумков сообщил о наводнении. Переночевали ночь, собрали вещи и приехали сюда сами. Учительница помогла нам найти пункт. Телевизор поставили на второй этаж, остальные вещи не получилось поднять — дети маленькие. Жилье у нас одно. Я осталась с детьми одна. Но лучше быть в безопасности, чем в ночь бежать, оказавшись в тяжелой ситуации. Муж очень переживает за нас, а мы за него переживаем. Мы здесь спасаемся, а он там нас спасает», — говорит Надежда. Из-за переживаний, женщина не может сдержать слезы.

В ПВР мать и детей покормили и разместили на матрацах. С детьми занимаются воспитатели, есть детская комната для досуга. Старший ребенок продолжает обучение. Школа стала и домом, и местом учебы. Семья следит за сообщениями о большой воде, и надеется, что дом не сильно пострадает.

Ранее URA.RU писало, что в реке Тобол по течению прибывает вода из водохранилищ Казахстана и Челябинской области. В ближайшие два дня прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды. Под воду будут уходить дома в населенных пунктах: Мочалово, Плотниково, Ялым Притобольного округа. Также подтопление жилых домов ожидается в поселке Глядянское Притобольного округа. В населенных пунктах Целинного и Притобольного округов освободились от воды четыре поселка: Усть-Уйское, Красный Октябрь, Казак-Кочердык и Мочалово. Пострадавшие от паводка жители подают документы на материальную помощь.

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Жительница Кургана Надежда Ходункина с двумя детьми приехала в пункт временного размещения в школе №50 из-за угрозы затопления дома. Семья проживает в СНТ «Виктория» по шоссе Тюнина. Супруг сейчас сражается на СВО и очень переживает за родных, рассказала Надежда URA.RU. «Мы смотрели телевизор, губернатор Вадим Шумков сообщил о наводнении. Переночевали ночь, собрали вещи и приехали сюда сами. Учительница помогла нам найти пункт. Телевизор поставили на второй этаж, остальные вещи не получилось поднять — дети маленькие. Жилье у нас одно. Я осталась с детьми одна. Но лучше быть в безопасности, чем в ночь бежать, оказавшись в тяжелой ситуации. Муж очень переживает за нас, а мы за него переживаем. Мы здесь спасаемся, а он там нас спасает», — говорит Надежда. Из-за переживаний, женщина не может сдержать слезы. В ПВР мать и детей покормили и разместили на матрацах. С детьми занимаются воспитатели, есть детская комната для досуга. Старший ребенок продолжает обучение. Школа стала и домом, и местом учебы. Семья следит за сообщениями о большой воде, и надеется, что дом не сильно пострадает. Ранее URA.RU писало, что в реке Тобол по течению прибывает вода из водохранилищ Казахстана и Челябинской области. В ближайшие два дня прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды. Под воду будут уходить дома в населенных пунктах: Мочалово, Плотниково, Ялым Притобольного округа. Также подтопление жилых домов ожидается в поселке Глядянское Притобольного округа. В населенных пунктах Целинного и Притобольного округов освободились от воды четыре поселка: Усть-Уйское, Красный Октябрь, Казак-Кочердык и Мочалово. Пострадавшие от паводка жители подают документы на материальную помощь.
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