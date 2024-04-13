Пережил три наводнения, спас детей: курганец поделился опытом выживания в паводок

Дом жителя Курган, спасшего двух детей, попал под паводок

13 апреля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Житель Кургана подготовил дачный домик к большой воде и эвакуировался Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганец Андрей Половников рассказал, как готовился к приходу большой воды. Мужчина пережил три наводнения, а несколько лет назад спас провалившихся под лед двух детей у Кировского моста. Главное, вовремя покинуть затопляемую зону, пояснил URA.RU курганец. «У нас дачный домик в затопляемой зоне за Кировским мостом. Мы уже не раз проходили [наводнения]. Сейчас вывезли все бытовые приборы. Очистили погреб, вещи поместили в мешки и подняли повыше в доме», — рассказал Половников. Важно заранее провести подготовку, чтобы больше не возвращаться в опасную зону до конца паводка, считает он. Супруга Ольга Половникова вспоминает, что 1994-м году дачный домик затопило под самую крышу. «Мы примерно знаем, на какую высоту поднимать вещи и когда уходить. Мы приехали за последними пакетами. Сейчас пора уходить, чтобы ради безопасности сюда уже не приезжать. А после наводнения огород восстановим, дом высушим», — говорит она. В 2021 году президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» курганца Андрея Половникова. Пенсионер в ноябре 2020 года спас двух детей, провалившихся под лед у Кировского моста. Вспоминает, что действовал молниеносно. Прохожая сообщила, что дети провалились под лед. Он прибежал к месту происшествия, ползком добраться до провала и вытащил сначала девочку, а затем мальчика. Второго ребенка уже перевернуло в воде, мужчина смог зацепить его за капюшон одним пальцем и вытащить на берег. Детям оказали первую помощь и передали врачам сокрой. В Кургане ожидают прихода большой воды. Продолжаются работы по укреплению городской дамбы. Волна из водохранилищ Казахстана и Челябинской области добралась до Притобольного округа. Актуальная информация о паводке в Курганской области — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганец Андрей Половников рассказал, как готовился к приходу большой воды. Мужчина пережил три наводнения, а несколько лет назад спас провалившихся под лед двух детей у Кировского моста. Главное, вовремя покинуть затопляемую зону, пояснил URA.RU курганец. «У нас дачный домик в затопляемой зоне за Кировским мостом. Мы уже не раз проходили [наводнения]. Сейчас вывезли все бытовые приборы. Очистили погреб, вещи поместили в мешки и подняли повыше в доме», — рассказал Половников. Важно заранее провести подготовку, чтобы больше не возвращаться в опасную зону до конца паводка, считает он. Супруга Ольга Половникова вспоминает, что 1994-м году дачный домик затопило под самую крышу. «Мы примерно знаем, на какую высоту поднимать вещи и когда уходить. Мы приехали за последними пакетами. Сейчас пора уходить, чтобы ради безопасности сюда уже не приезжать. А после наводнения огород восстановим, дом высушим», — говорит она. В 2021 году президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» курганца Андрея Половникова. Пенсионер в ноябре 2020 года спас двух детей, провалившихся под лед у Кировского моста. Вспоминает, что действовал молниеносно. Прохожая сообщила, что дети провалились под лед. Он прибежал к месту происшествия, ползком добраться до провала и вытащил сначала девочку, а затем мальчика. Второго ребенка уже перевернуло в воде, мужчина смог зацепить его за капюшон одним пальцем и вытащить на берег. Детям оказали первую помощь и передали врачам сокрой. В Кургане ожидают прихода большой воды. Продолжаются работы по укреплению городской дамбы. Волна из водохранилищ Казахстана и Челябинской области добралась до Притобольного округа. Актуальная информация о паводке в Курганской области — в трансляции URA.RU.