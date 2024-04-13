Дамбу в Кургане готовы чинить десятки аварийных бригад

В Кургане сформировали более 20 аварийных бригад, которые готовы устранять переливы воды через дамбу. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков.
«Глава региона отметил, что сформировано более 20 аварийных бригад, которые будут заниматься ликвидацией переливов воды через дамбу», — сообщают представители РИА Новости, которые присутствовали на встрече Шумкова с журналистами. Там же Шумков добавил, что в регионе запускают круглосуточную работу оперативного штаба.
Ранее губернатор заявлял, что в случае повреждения дамбы из-за паводка в Кургане может быть затоплена правобережная часть города вместе с СНТ. О событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Кургане сформировали более 20 аварийных бригад, которые готовы устранять переливы воды через дамбу. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков. «Глава региона отметил, что сформировано более 20 аварийных бригад, которые будут заниматься ликвидацией переливов воды через дамбу», — сообщают представители РИА Новости, которые присутствовали на встрече Шумкова с журналистами. Там же Шумков добавил, что в регионе запускают круглосуточную работу оперативного штаба. Ранее губернатор заявлял, что в случае повреждения дамбы из-за паводка в Кургане может быть затоплена правобережная часть города вместе с СНТ. О событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.