13 апреля 2024
12 апреля 2024

Тюменка получит 200 тысяч рублей за укус собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, снег, зима, алабай, сторожевая собака
Собака породы «алабай» укусила тюменку Фото:

Ялуторовский районный суд (Тюменская область) обязал тюменца компенсировать физический вред, нанесенный его собакой. Покусанной женщине должны выплатить 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы региона.

«По итогам рассмотрения дела исковые требования Ялуторовского межрайонного прокурора, выступающего в интересах Елены о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены частично. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано», — написала пресс-служба ведомства.

Ответчик в судебном заседании требования не признал. Он пояснил, что действительно у него с 2020 года имеется собака породы «алабай». Когда все это произошло, он вышел из ограды, увидел истица, и в это время собака выбежала из ограды. Хозяин сразу же остановил свое животное. Он считает, что его собака не кусала Елену.

По данным ведомства, 22 июня 2023 года из ограды дома в Заводопетровское выбежала белая собака породы «алабай» накинулась на истца и несколько раз укусила по разным частям тела. После этого хозяин оттащил собаку и посадил в вольер. Установлено, что в результате полученных травм истец испытывает физические и нравственные страдания, боль, эмоциональное потрясение, страх, испуг, моральный вред. Потерпевшая оценила действие животного в размере 2 000 000 рублей.

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Ялуторовский районный суд (Тюменская область) обязал тюменца компенсировать физический вред, нанесенный его собакой. Покусанной женщине должны выплатить 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы региона. «По итогам рассмотрения дела исковые требования Ялуторовского межрайонного прокурора, выступающего в интересах Елены о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены частично. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано», — написала пресс-служба ведомства. Ответчик в судебном заседании требования не признал. Он пояснил, что действительно у него с 2020 года имеется собака породы «алабай». Когда все это произошло, он вышел из ограды, увидел истица, и в это время собака выбежала из ограды. Хозяин сразу же остановил свое животное. Он считает, что его собака не кусала Елену. По данным ведомства, 22 июня 2023 года из ограды дома в Заводопетровское выбежала белая собака породы «алабай» накинулась на истца и несколько раз укусила по разным частям тела. После этого хозяин оттащил собаку и посадил в вольер. Установлено, что в результате полученных травм истец испытывает физические и нравственные страдания, боль, эмоциональное потрясение, страх, испуг, моральный вред. Потерпевшая оценила действие животного в размере 2 000 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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