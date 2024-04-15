Жители микрорайона Смолино ждут наводнения и выхода реки на дорогу в течение ближайших часов. Уровень воды они измеряют собственными методами. Об этом расcказал корреспондент URA.RU, пообщавшийся с курганцами.
«Проверяем уровень воды — поставил [односельчанин] метровую палку с метками, почти 60 см уже скрыло», — сообщил курганец из микрорайона Смолино. Он ожидает скорого прихода воды в течение ближайших двух-трех часов.
Мужчина и его соседи эвакуировали всех своих животных. Многие эвакуировались сами. По мнению жителей Смолино, вода придет быстро. Она зайдет одновременно в микрорайон и выйдет на дорогу, соединяющую Смолино с другими трассами.
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Жители микрорайона Смолино ждут наводнения и выхода реки на дорогу в течение ближайших часов. Уровень воды они измеряют собственными методами. Об этом расcказал корреспондент URA.RU, пообщавшийся с курганцами. «Проверяем уровень воды — поставил [односельчанин] метровую палку с метками, почти 60 см уже скрыло», — сообщил курганец из микрорайона Смолино. Он ожидает скорого прихода воды в течение ближайших двух-трех часов. Мужчина и его соседи эвакуировали всех своих животных. Многие эвакуировались сами. По мнению жителей Смолино, вода придет быстро. Она зайдет одновременно в микрорайон и выйдет на дорогу, соединяющую Смолино с другими трассами. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Смолино срочно эвакуируют из-за угрозы подтопления. Аутобусы ждут людей возле заправочной станции на пересечении с улицей Бурова-Петрова. Эвакуированных доставят в пункт временного размещения. Уровень воды в реке Тобол достиг 673 см, что угрожает подтоплением 17 микрорайонам города.