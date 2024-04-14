Под Курганом наводнением снесло третий мост. Фото

15 апреля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

В селе Крюково водой снесло мост через реку Утяк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Под Курганом в поселке Крюково Кетовского округа наводнением снесло мост через реку Утяк. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». До этого течением Тобола снесло два моста — в Темляково и Лаптева. «В Крюково в Кетовском округе снесло мостик через реку Утяк», — говорится в сообщении. На опубликованном фото видно, как деревянное сооружение покосилось и практически ушло под воду. Ранее URA.RU писало, что водой снесло деревянный мост в селе Темляково. Оторванный пролет сооружения повредил понтонный мост в деревне Лаптева. Позже остатки темляковского моста спасатели МЧС выловили в Западном районе Кургана. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции. В поселке Крюково снесло мостик на реке Утяк Фото: telegram-канал «Курганистан» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Курганом в поселке Крюково Кетовского округа наводнением снесло мост через реку Утяк. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». До этого течением Тобола снесло два моста — в Темляково и Лаптева. «В Крюково в Кетовском округе снесло мостик через реку Утяк», — говорится в сообщении. На опубликованном фото видно, как деревянное сооружение покосилось и практически ушло под воду. Ранее URA.RU писало, что водой снесло деревянный мост в селе Темляково. Оторванный пролет сооружения повредил понтонный мост в деревне Лаптева. Позже остатки темляковского моста спасатели МЧС выловили в Западном районе Кургана. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.