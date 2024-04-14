14 апреля 2024

Под Курганом наводнением снесло третий мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост из деревни Темляково. Курган
В селе Крюково водой снесло мост через реку Утяк Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Под Курганом в поселке Крюково Кетовского округа наводнением снесло мост через реку Утяк. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». До этого течением Тобола снесло два моста — в Темляково и Лаптева.

«В Крюково в Кетовском округе снесло мостик через реку Утяк», — говорится в сообщении. На опубликованном фото видно, как деревянное сооружение покосилось и практически ушло под воду.

Ранее URA.RU писало, что водой снесло деревянный мост в селе Темляково. Оторванный пролет сооружения повредил понтонный мост в деревне Лаптева. Позже остатки темляковского моста спасатели МЧС выловили в Западном районе Кургана. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.

В поселке Крюково снесло мостик на реке Утяк
В поселке Крюково снесло мостик на реке Утяк
Фото:

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Под Курганом в поселке Крюково Кетовского округа наводнением снесло мост через реку Утяк. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». До этого течением Тобола снесло два моста — в Темляково и Лаптева. «В Крюково в Кетовском округе снесло мостик через реку Утяк», — говорится в сообщении. На опубликованном фото видно, как деревянное сооружение покосилось и практически ушло под воду. Ранее URA.RU писало, что водой снесло деревянный мост в селе Темляково. Оторванный пролет сооружения повредил понтонный мост в деревне Лаптева. Позже остатки темляковского моста спасатели МЧС выловили в Западном районе Кургана. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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