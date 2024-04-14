Под Курганом в поселке Крюково Кетовского округа наводнением снесло мост через реку Утяк. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». До этого течением Тобола снесло два моста — в Темляково и Лаптева.
«В Крюково в Кетовском округе снесло мостик через реку Утяк», — говорится в сообщении. На опубликованном фото видно, как деревянное сооружение покосилось и практически ушло под воду.
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Под Курганом в поселке Крюково Кетовского округа наводнением снесло мост через реку Утяк. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». До этого течением Тобола снесло два моста — в Темляково и Лаптева. «В Крюково в Кетовском округе снесло мостик через реку Утяк», — говорится в сообщении. На опубликованном фото видно, как деревянное сооружение покосилось и практически ушло под воду. Ранее URA.RU писало, что водой снесло деревянный мост в селе Темляково. Оторванный пролет сооружения повредил понтонный мост в деревне Лаптева. Позже остатки темляковского моста спасатели МЧС выловили в Западном районе Кургана. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.