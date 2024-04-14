Энергокомплекс ЯНАО проинвестируют на три млрд рублей

«Россети» модернизируют энергокомплекс Ямала на три млрд рублей

15 апреля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Финансирование в таком объеме позволит провести реконструкцию 118 км ЛЭП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Россети» намерены направить 3,1 млрд рублей на реконструкцию ЛЭП и модернизацию питающих центров ЯНАО. В том числе изменения коснутся перспективных застроек Салехарда (ЯНАО), сообщают в компании «Россети Тюмень». «Россети Тюмень» в 2024 году направят 3,1 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы в Ямало-Ненецком автономном округе. Финансирование в таком объеме позволит провести реконструкцию 118 км линий электропередачи (ЛЭП) и модернизировать четыре крупных питающих центра», — сообщает пресс-служба на сайте компании. Так, для развития энергоснабжения перспективной жилой застройки в Салехарде «Россети Тюмень» ведут строительство высоковольтной подстанции «Шакуровская». Ранее сообщалось, что «Россети Тюмень» приступили к обслуживанию и ремонту электросетевого комплекса Ямала. Энергетики намерены повысить надежность 5,7 тысяч км линий электропередачи и более 100 высоковольтных линий. На реализацию программы компания направит один млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Россети» намерены направить 3,1 млрд рублей на реконструкцию ЛЭП и модернизацию питающих центров ЯНАО. В том числе изменения коснутся перспективных застроек Салехарда (ЯНАО), сообщают в компании «Россети Тюмень». «Россети Тюмень» в 2024 году направят 3,1 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы в Ямало-Ненецком автономном округе. Финансирование в таком объеме позволит провести реконструкцию 118 км линий электропередачи (ЛЭП) и модернизировать четыре крупных питающих центра», — сообщает пресс-служба на сайте компании. Так, для развития энергоснабжения перспективной жилой застройки в Салехарде «Россети Тюмень» ведут строительство высоковольтной подстанции «Шакуровская». Ранее сообщалось, что «Россети Тюмень» приступили к обслуживанию и ремонту электросетевого комплекса Ямала. Энергетики намерены повысить надежность 5,7 тысяч км линий электропередачи и более 100 высоковольтных линий. На реализацию программы компания направит один млрд рублей.