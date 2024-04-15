В Перми волонтеры ищут пропавшего студента вдоль Камы

Поиски ведутся в воде и на берегу (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми продолжаются поиски пропавшего 8 апреля студента ПГНИУ Константина Бадртдинова. Активная работа поисковиков идет вдоль реки Кама, рассказали волонтер. Ранее на берегу нашли рюкзак Константина.

«На берегу Камы обнаружили рюкзак с вещами Константина. Поэтому в этой местности развернулись активные поиски. Волонтеры провели осмотры вдоль берега и на воде дважды», — пишет портал 59.ru со ссылкой на членов поискового отряда «Регион 59».

Как ранее рассказывало URA.RU, первокурсник биологического факультета ПГНИУ Константин Бадртдинов вышел из дома 8 апреля и пропал. Позже его рюкзак нашли в Дзержинском районе. Знакомая Константина рассказывала журналистам, что он активный молодой человек, никаких конфликтных ситуаций с ним в последнее время не происходило, изменений в поведении друга девушка также не наблюдала.