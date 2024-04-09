В Перми найдены вещи и телефон пропавшего студента

Рюкзак с вещами найден в Дзержинском районе Перми
В Дзержинском районе Перми найден рюкзак с вещами и телефоном пропавшего студента госуниверситета Константина Бадртдинова. Молодой человек вышел из дома 8 апреля и не вернулся.
«Рюкзак с телефоном и вещами Кости был найден в Дзержинском районе», — рассказала мама студента «КП-Пермь». Она уточнила, что на данный момент зацепок в поисках пока нет, продолжается просмотр записей с камер видеонаблюдения.
Первокурсник биофака ПГНИУ вышел из дома по ул. Хабаровская около восьми вечера 8 апреля. Когда он не вернулся домой, мама 19-летнего Константина Бадртдинова обратилась в правоохранительные органы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!