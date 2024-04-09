09 апреля 2024

В Перми найдены вещи и телефон пропавшего студента

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Рюкзак с вещами найден в Дзержинском районе Перми Фото:

В Дзержинском районе Перми найден рюкзак с вещами и телефоном пропавшего студента госуниверситета Константина Бадртдинова. Молодой человек вышел из дома 8 апреля и не вернулся.

«Рюкзак с телефоном и вещами Кости был найден в Дзержинском районе», — рассказала мама студента «КП-Пермь». Она уточнила, что на данный момент зацепок в поисках пока нет, продолжается просмотр записей с камер видеонаблюдения.

Первокурсник биофака ПГНИУ вышел из дома по ул. Хабаровская около восьми вечера 8 апреля. Когда он не вернулся домой, мама 19-летнего Константина Бадртдинова обратилась в правоохранительные органы.

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В Дзержинском районе Перми найден рюкзак с вещами и телефоном пропавшего студента госуниверситета Константина Бадртдинова. Молодой человек вышел из дома 8 апреля и не вернулся. «Рюкзак с телефоном и вещами Кости был найден в Дзержинском районе», — рассказала мама студента «КП-Пермь». Она уточнила, что на данный момент зацепок в поисках пока нет, продолжается просмотр записей с камер видеонаблюдения. Первокурсник биофака ПГНИУ вышел из дома по ул. Хабаровская около восьми вечера 8 апреля. Когда он не вернулся домой, мама 19-летнего Константина Бадртдинова обратилась в правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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