В Перми найдены вещи и телефон пропавшего студента

10 апреля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Рюкзак с вещами найден в Дзержинском районе Перми Фото: Илья Московец © URA.RU В Дзержинском районе Перми найден рюкзак с вещами и телефоном пропавшего студента госуниверситета Константина Бадртдинова. Молодой человек вышел из дома 8 апреля и не вернулся. «Рюкзак с телефоном и вещами Кости был найден в Дзержинском районе», — рассказала мама студента «КП-Пермь». Она уточнила, что на данный момент зацепок в поисках пока нет, продолжается просмотр записей с камер видеонаблюдения. Первокурсник биофака ПГНИУ вышел из дома по ул. Хабаровская около восьми вечера 8 апреля. Когда он не вернулся домой, мама 19-летнего Константина Бадртдинова обратилась в правоохранительные органы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дзержинском районе Перми найден рюкзак с вещами и телефоном пропавшего студента госуниверситета Константина Бадртдинова. Молодой человек вышел из дома 8 апреля и не вернулся. «Рюкзак с телефоном и вещами Кости был найден в Дзержинском районе», — рассказала мама студента «КП-Пермь». Она уточнила, что на данный момент зацепок в поисках пока нет, продолжается просмотр записей с камер видеонаблюдения. Первокурсник биофака ПГНИУ вышел из дома по ул. Хабаровская около восьми вечера 8 апреля. Когда он не вернулся домой, мама 19-летнего Константина Бадртдинова обратилась в правоохранительные органы.