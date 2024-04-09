Пропавший пермский студент накануне исчезновения общался с подругой

10 апреля 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Пропавший студент вышел на связь последний раз 7 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяк Константин Бадртдинов перед своим исчезновением переписывался с подругой. Последнее сообщение от студента девушка получила 7 апреля. «Последнее сообщение от него было в воскресенье вечером, 7 апреля, а в понедельник, 8 апреля, он уже не писал. Его мама сказала, что он пришел домой, а в 20:00 вышел погулять. Когда мы собирались куда-то вместе, то он маме говорил, что идет с нами, а тут он даже ей не сказал», — пишет 59.ru со ссылкой на знакомую Бадртдинова. Девушка также отметила, что они всегда хорошо общались и вместе проводили время. Она добавила, что Константин Бадртдинов активный молодой человек. Принимал участие в двух студенческих веснах, любил учебу. Недавно начал жаловаться на сложное задание по географии, хотя такие проекты он всегда легко выполнял. Но никаких конфликтов или изменений в поведении друга девушка не наблюдала. Ранее URA.RU рассказало, что 8 апреля пропал первокурсник биофака ПГНИУ Константин Бадртдинов. Он ушел из дома и не вернулся. Его мама обратилась в правоохранительные органы. Вещи студента обнаружили в Дзержинском районе Перми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермяк Константин Бадртдинов перед своим исчезновением переписывался с подругой. Последнее сообщение от студента девушка получила 7 апреля. «Последнее сообщение от него было в воскресенье вечером, 7 апреля, а в понедельник, 8 апреля, он уже не писал. Его мама сказала, что он пришел домой, а в 20:00 вышел погулять. Когда мы собирались куда-то вместе, то он маме говорил, что идет с нами, а тут он даже ей не сказал», — пишет 59.ru со ссылкой на знакомую Бадртдинова. Девушка также отметила, что они всегда хорошо общались и вместе проводили время. Она добавила, что Константин Бадртдинов активный молодой человек. Принимал участие в двух студенческих веснах, любил учебу. Недавно начал жаловаться на сложное задание по географии, хотя такие проекты он всегда легко выполнял. Но никаких конфликтов или изменений в поведении друга девушка не наблюдала. Ранее URA.RU рассказало, что 8 апреля пропал первокурсник биофака ПГНИУ Константин Бадртдинов. Он ушел из дома и не вернулся. Его мама обратилась в правоохранительные органы. Вещи студента обнаружили в Дзержинском районе Перми.