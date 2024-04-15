Партийные активисты не могут заявиться на праймериз ЕР в ЯНАО. Инсайд

15 апреля 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Кандидатам в депутаты отказывают в участии на праймериз ЕР в ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Активисты «Единой России» в ЯНАО столкнулись с трудностями при выдвижении на внутрипартийные выборы. Представители партии ограничивают доступ на праймериз в регионе — сообщают агентству источники в политических кругах Ямала. «Несколько подобных случаев уже зафиксировано в Ноябрьске. Партийные функционеры рекомендуют рядовым выдвиженцам отказаться от участия в праймериз, объясняя это тем, что партия уже сформировала список тех, кого хочет видеть в новом депутатском составе», — сообщил агентству источник. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Анастасия Казанцева рассказала агентству, что члены оргкомитета не могут повлиять на процесс регистрации, поскольку заявка на праймериз подается через интернет. «Мы работаем исключительно в рамках устава Партии и положения о предварительном голосовании и призываем всех участников, которые не до конца, возможно, разобрались в процессе подачи необходимых документов, с понимаем относиться к тем нормам, в рамках которых мы действуем», — объяснила Казанцева корреспонденту URA.RU. Подача заявлений на внутрипартийные выборы «Единой России» заканчивается 25 апреля. Первым кандидатом на праймериз в ЯНАО стал руководитель реготделения МГЕР Олег Шинкарев. Ранее URA.RU рассказывало о том, что «Единая Россия» нашла беспроигрышного кандидата в думу Салехарда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активисты «Единой России» в ЯНАО столкнулись с трудностями при выдвижении на внутрипартийные выборы. Представители партии ограничивают доступ на праймериз в регионе — сообщают агентству источники в политических кругах Ямала. «Несколько подобных случаев уже зафиксировано в Ноябрьске. Партийные функционеры рекомендуют рядовым выдвиженцам отказаться от участия в праймериз, объясняя это тем, что партия уже сформировала список тех, кого хочет видеть в новом депутатском составе», — сообщил агентству источник. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Анастасия Казанцева рассказала агентству, что члены оргкомитета не могут повлиять на процесс регистрации, поскольку заявка на праймериз подается через интернет. «Мы работаем исключительно в рамках устава Партии и положения о предварительном голосовании и призываем всех участников, которые не до конца, возможно, разобрались в процессе подачи необходимых документов, с понимаем относиться к тем нормам, в рамках которых мы действуем», — объяснила Казанцева корреспонденту URA.RU. Подача заявлений на внутрипартийные выборы «Единой России» заканчивается 25 апреля. Первым кандидатом на праймериз в ЯНАО стал руководитель реготделения МГЕР Олег Шинкарев. Ранее URA.RU рассказывало о том, что «Единая Россия» нашла беспроигрышного кандидата в думу Салехарда.