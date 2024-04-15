В Тюмени без вести пропал 13-летний мальчик

Мальчик пропал 15 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени пропал 13-летний подросток. Он ушел из школы 15 апреля и неизвестно, где он находится в данный момент. Ориентировку разместил поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

«Пропал подросток, 2011 года рождения. 15 апреля ушел из школы в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке.

На вид мальчику 13-14 лет, рост 170 см, волосы светло-русые, глаза карие. Он был одет в серо-синюю куртку, серую футболку, темно-серые вельветовые штаны, черную кепку и серо-черные кроссовки. Любую информацию о ребенке можно сообщить, но номерам 02, 102 и +7 932-32-39-911.

Обновлено (15.04.2024, 22:07)

Местонахождение ребенка установлено. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.