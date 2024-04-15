В Тюмени без вести пропал 13-летний мальчик

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Микрорайон Ухм в Тюмени. Тюмень , двор, школьник, подросток, дворы, район ухм
Мальчик пропал 15 апреля Фото:

В Тюмени пропал 13-летний подросток. Он ушел из школы 15 апреля и неизвестно, где он находится в данный момент. Ориентировку разместил поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

«Пропал подросток, 2011 года рождения. 15 апреля ушел из школы в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке.

На вид мальчику 13-14 лет, рост 170 см, волосы светло-русые, глаза карие. Он был одет в серо-синюю куртку, серую футболку, темно-серые вельветовые штаны, черную кепку и серо-черные кроссовки. Любую информацию о ребенке можно сообщить, но номерам 02, 102 и +7 932-32-39-911.

Обновлено (15.04.2024, 22:07)

Местонахождение ребенка установлено. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.

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В Тюмени пропал 13-летний подросток. Он ушел из школы 15 апреля и неизвестно, где он находится в данный момент. Ориентировку разместил поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Пропал подросток, 2011 года рождения. 15 апреля ушел из школы в Тюмени и до настоящего времени его местоположение не установлено», — говорится в ориентировке. На вид мальчику 13-14 лет, рост 170 см, волосы светло-русые, глаза карие. Он был одет в серо-синюю куртку, серую футболку, темно-серые вельветовые штаны, черную кепку и серо-черные кроссовки. Любую информацию о ребенке можно сообщить, но номерам 02, 102 и +7 932-32-39-911. Обновлено (15.04.2024, 22:07) Местонахождение ребенка установлено. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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