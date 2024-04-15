Бастрыкин призвал ужесточить наказание за демонстрацию преступлений

Необходимо сделать ужесточение уголовной ответственности за публичное демонстрирование преступлений в интернете и СМИ. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Необходимо принять закон об административной ответственности за распространение фото- или видеоматериалов с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, и усилить уголовную ответственность за совершение преступления с публичной демонстрацией в СМИ и интернете», — заявил Бастрыкин. Его слова приводит «Комсомольская правда».
Бастрыкин также подчеркнул, что короткие видеоролики в интернете могут спровоцировать агрессивные действия в реальной жизни. Он утверждает, что создание и развитие центров информационной безопасности молодежи и психологической помощи, а также единый алгоритм их работы помогут формировать у молодежи гражданскую позицию и противодействовать терроризму и экстремизму.
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