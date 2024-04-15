15 апреля 2024

Бастрыкин призвал ужесточить наказание за демонстрацию преступлений

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин предложил усилить ответственность за публикацию видео с насилием Фото:

Необходимо сделать ужесточение уголовной ответственности за публичное демонстрирование преступлений в интернете и СМИ. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Необходимо принять закон об административной ответственности за распространение фото- или видеоматериалов с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, и усилить уголовную ответственность за совершение преступления с публичной демонстрацией в СМИ и интернете», — заявил Бастрыкин. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Бастрыкин также подчеркнул, что короткие видеоролики в интернете могут спровоцировать агрессивные действия в реальной жизни. Он утверждает, что создание и развитие центров информационной безопасности молодежи и психологической помощи, а также единый алгоритм их работы помогут формировать у молодежи гражданскую позицию и противодействовать терроризму и экстремизму.

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Необходимо сделать ужесточение уголовной ответственности за публичное демонстрирование преступлений в интернете и СМИ. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Необходимо принять закон об административной ответственности за распространение фото- или видеоматериалов с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, и усилить уголовную ответственность за совершение преступления с публичной демонстрацией в СМИ и интернете», — заявил Бастрыкин. Его слова приводит «Комсомольская правда». Бастрыкин также подчеркнул, что короткие видеоролики в интернете могут спровоцировать агрессивные действия в реальной жизни. Он утверждает, что создание и развитие центров информационной безопасности молодежи и психологической помощи, а также единый алгоритм их работы помогут формировать у молодежи гражданскую позицию и противодействовать терроризму и экстремизму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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