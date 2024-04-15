Бастрыкин призвал ужесточить наказание за демонстрацию преступлений

16 апреля 2024 в 02:34 Размер текста - 17 +

Бастрыкин предложил усилить ответственность за публикацию видео с насилием Фото: Следственный комитет РФ Необходимо сделать ужесточение уголовной ответственности за публичное демонстрирование преступлений в интернете и СМИ. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Необходимо принять закон об административной ответственности за распространение фото- или видеоматериалов с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, и усилить уголовную ответственность за совершение преступления с публичной демонстрацией в СМИ и интернете», — заявил Бастрыкин. Его слова приводит «Комсомольская правда». Бастрыкин также подчеркнул, что короткие видеоролики в интернете могут спровоцировать агрессивные действия в реальной жизни. Он утверждает, что создание и развитие центров информационной безопасности молодежи и психологической помощи, а также единый алгоритм их работы помогут формировать у молодежи гражданскую позицию и противодействовать терроризму и экстремизму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Необходимо сделать ужесточение уголовной ответственности за публичное демонстрирование преступлений в интернете и СМИ. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Необходимо принять закон об административной ответственности за распространение фото- или видеоматериалов с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, и усилить уголовную ответственность за совершение преступления с публичной демонстрацией в СМИ и интернете», — заявил Бастрыкин. Его слова приводит «Комсомольская правда». Бастрыкин также подчеркнул, что короткие видеоролики в интернете могут спровоцировать агрессивные действия в реальной жизни. Он утверждает, что создание и развитие центров информационной безопасности молодежи и психологической помощи, а также единый алгоритм их работы помогут формировать у молодежи гражданскую позицию и противодействовать терроризму и экстремизму.