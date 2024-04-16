Мэр Салехарда набирает общественников для развития города

Общественники будут помогать воплотить предложения горожан в жизнь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский объявил о наборе команды общественников. Он сообщил, что их основной задачей станет воплощение в жизнь идей салехардцев в преддверии 430-летнего юбилея города.

«Друзья, в 2025 году единственному городу в мире, расположенному на Полярном круге, исполнится 430 лет. Мне важно, чтобы ваши идеи и предложения попали в программу развития. Поэтому принято решение о формировании команды общественников. Задача общественников — представлять ваши интересы, которые обязательно будут услышаны и воплощены в жизнь», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.

В год празднования юбилея города планируется запуск проектов развития Салехарда. Все они будут собраны в комплексную программу «Салехард-430». Для знакомства с проектами, общественниками, а также, чтобы оставить свои идеи и предложения созданы группы в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram.

В рамках развития города со следующего учебного года в лицее Салехарда планируют открыть три новых профильных класса — биотехнологий, архитектуры и искусствоведения. Профили сформированы по запросу учеников, родителей, а также с учетом потребностей современного рынка труда.