16 апреля 2024

Участок курганской набережной перекрыли из-за любителей делать селфи. Видео

Власти перекрыли участок набережной в Кургане в районе Кировского моста
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы все чаще делают фотографии на фоне большой воды
Курганцы все чаще делают фотографии на фоне большой воды Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Власти Кургана закрыли городскую набережную в районе Кировского моста. Люди без опознавательных знаков, охраняющие участок, объяснили URA.RU, что многие приходят сюда делать селфи, а это небезопасно.

«Здесь (на набережной — прим. URA.RU) часто стали делать селфи. Насыпь сделана из глины и писка, она очень скользкая. Одна девушка уже получила ушиб на этом месте», — пояснили собеседники агентства.

Ранее URA.RU опубликовало кадры уходящей под воду Курганской области глазами читателей. Уровень Тобола стремительно приближается к критической отметке. С более детальной информацией по теме паводка можно ознакомиться, заглянув в тематическую трансляцию.

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Власти Кургана закрыли городскую набережную в районе Кировского моста. Люди без опознавательных знаков, охраняющие участок, объяснили URA.RU, что многие приходят сюда делать селфи, а это небезопасно. «Здесь (на набережной — прим. URA.RU) часто стали делать селфи. Насыпь сделана из глины и писка, она очень скользкая. Одна девушка уже получила ушиб на этом месте», — пояснили собеседники агентства. Ранее URA.RU опубликовало кадры уходящей под воду Курганской области глазами читателей. Уровень Тобола стремительно приближается к критической отметке. С более детальной информацией по теме паводка можно ознакомиться, заглянув в тематическую трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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