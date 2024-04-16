Происшествия Участок курганской набережной перекрыли из-за любителей делать селфи. Видео Власти перекрыли участок набережной в Кургане в районе Кировского моста 17 апреля 2024 в 01:44 Размер текста - 17 + Курганцы все чаще делают фотографии на фоне большой воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Кургана закрыли городскую набережную в районе Кировского моста. Люди без опознавательных знаков, охраняющие участок, объяснили URA.RU, что многие приходят сюда делать селфи, а это небезопасно. «Здесь (на набережной — прим. URA.RU) часто стали делать селфи. Насыпь сделана из глины и писка, она очень скользкая. Одна девушка уже получила ушиб на этом месте», — пояснили собеседники агентства. Ранее URA.RU опубликовало кадры уходящей под воду Курганской области глазами читателей. Уровень Тобола стремительно приближается к критической отметке. С более детальной информацией по теме паводка можно ознакомиться, заглянув в тематическую трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти Кургана закрыли городскую набережную в районе Кировского моста. Люди без опознавательных знаков, охраняющие участок, объяснили URA.RU, что многие приходят сюда делать селфи, а это небезопасно. «Здесь (на набережной — прим. URA.RU) часто стали делать селфи. Насыпь сделана из глины и писка, она очень скользкая. Одна девушка уже получила ушиб на этом месте», — пояснили собеседники агентства. Ранее URA.RU опубликовало кадры уходящей под воду Курганской области глазами читателей. Уровень Тобола стремительно приближается к критической отметке. С более детальной информацией по теме паводка можно ознакомиться, заглянув в тематическую трансляцию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям