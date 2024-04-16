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Власти Кургана закрыли городскую набережную в районе Кировского моста. Люди без опознавательных знаков, охраняющие участок, объяснили URA.RU, что многие приходят сюда делать селфи, а это небезопасно. «Здесь (на набережной — прим. URA.RU) часто стали делать селфи. Насыпь сделана из глины и писка, она очень скользкая. Одна девушка уже получила ушиб на этом месте», — пояснили собеседники агентства. Ранее URA.RU опубликовало кадры уходящей под воду Курганской области глазами читателей. Уровень Тобола стремительно приближается к критической отметке. С более детальной информацией по теме паводка можно ознакомиться, заглянув в тематическую трансляцию.