Остановочный комплекс не выдержал ветра (архивное фото)
В Тюмени на улице Интернациональной упала остановка. 18 апреля в областной столице наблюдается штормовой ветер. Видео ЧП опубликовано в соцсетях.
«Остановочный комплекс, Интернациональная,140. Управа Калининского административного округа не реагирует», — написал анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
К посту приложен видеоролик, на котором видно, что остановка сначала кренится, а затем и вовсе падает. Все это на фоне штормового ветра, который 18 апреля наблюдается в Тюмени. Получить комментарий в управе КАО не удалось: на звонки агентства там не ответили.
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