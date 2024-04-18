В Тюмени во время шторма рухнула остановка. Видео

18 апреля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Остановочный комплекс не выдержал ветра (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени на улице Интернациональной упала остановка. 18 апреля в областной столице наблюдается штормовой ветер. Видео ЧП опубликовано в соцсетях. «Остановочный комплекс, Интернациональная,140. Управа Калининского административного округа не реагирует», — написал анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». К посту приложен видеоролик, на котором видно, что остановка сначала кренится, а затем и вовсе падает. Все это на фоне штормового ветра, который 18 апреля наблюдается в Тюмени. Получить комментарий в управе КАО не удалось: на звонки агентства там не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на улице Интернациональной упала остановка. 18 апреля в областной столице наблюдается штормовой ветер. Видео ЧП опубликовано в соцсетях. «Остановочный комплекс, Интернациональная,140. Управа Калининского административного округа не реагирует», — написал анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». К посту приложен видеоролик, на котором видно, что остановка сначала кренится, а затем и вовсе падает. Все это на фоне штормового ветра, который 18 апреля наблюдается в Тюмени. Получить комментарий в управе КАО не удалось: на звонки агентства там не ответили.