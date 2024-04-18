В Тюмени во время шторма рухнула остановка. Видео

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Общественный транспорт. Пермь, дорожный знак, автобусная остановка, пассажиры, компрос, комсомольский проспект, общественная остановка, пассажироперевозки
Остановочный комплекс не выдержал ветра (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Интернациональной упала остановка. 18 апреля в областной столице наблюдается штормовой ветер. Видео ЧП опубликовано в соцсетях.

«Остановочный комплекс, Интернациональная,140. Управа Калининского административного округа не реагирует», — написал анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

К посту приложен видеоролик, на котором видно, что остановка сначала кренится, а затем и вовсе падает. Все это на фоне штормового ветра, который 18 апреля наблюдается в Тюмени. Получить комментарий в управе КАО не удалось: на звонки агентства там не ответили.

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В Тюмени на улице Интернациональной упала остановка. 18 апреля в областной столице наблюдается штормовой ветер. Видео ЧП опубликовано в соцсетях. «Остановочный комплекс, Интернациональная,140. Управа Калининского административного округа не реагирует», — написал анонимный автор в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». К посту приложен видеоролик, на котором видно, что остановка сначала кренится, а затем и вовсе падает. Все это на фоне штормового ветра, который 18 апреля наблюдается в Тюмени. Получить комментарий в управе КАО не удалось: на звонки агентства там не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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