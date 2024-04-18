Курганцы поделились кадрами с наводнением в регионе
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Курганской области тринадцатые сутки продолжается масштабное наводнение. При этом уровень воды в реке Тобол приостановился. В Звериноголовском фиксируют спад показателя. Редакция информационного агентства URA.RU собрала самые яркие кадры на 18 апреля от своих читателей.
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