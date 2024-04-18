«Водный мир» Кургана глазами читателей URA.RU. Фото, видео

Курганскую область тринадцатые сутки топит наводнение
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Подтопление в селе Кетово и окрестностях. Курганская область, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие
Курганцы поделились кадрами с наводнением в регионе Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области тринадцатые сутки продолжается масштабное наводнение. При этом уровень воды в реке Тобол приостановился. В Звериноголовском фиксируют спад показателя. Редакция информационного агентства URA.RU собрала самые яркие кадры на 18 апреля от своих читателей.

«Курганская Венеция» глазами читателей
«Курганская Венеция» глазами читателей
Фото:
Курганскую трассу топит паводком
Курганскую трассу топит паводком
Фото:

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В Курганской области тринадцатые сутки продолжается масштабное наводнение. При этом уровень воды в реке Тобол приостановился. В Звериноголовском фиксируют спад показателя. Редакция информационного агентства URA.RU собрала самые яркие кадры на 18 апреля от своих читателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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