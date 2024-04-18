Происшествия «Водный мир» Кургана глазами читателей URA.RU. Фото, видео Курганскую область тринадцатые сутки топит наводнение 18 апреля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 + Курганцы поделились кадрами с наводнением в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области тринадцатые сутки продолжается масштабное наводнение. При этом уровень воды в реке Тобол приостановился. В Звериноголовском фиксируют спад показателя. Редакция информационного агентства URA.RU собрала самые яркие кадры на 18 апреля от своих читателей. «Курганская Венеция» глазами читателей Фото: читатель URA.RU Курганскую трассу топит паводком Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курганской области тринадцатые сутки продолжается масштабное наводнение. При этом уровень воды в реке Тобол приостановился. В Звериноголовском фиксируют спад показателя. Редакция информационного агентства URA.RU собрала самые яркие кадры на 18 апреля от своих читателей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям