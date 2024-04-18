18 апреля 2024

В Тюменской области нашли почти двести тонн молочки неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Цех по производству кокосовых йогуртов. Екатеринбург, диетическая пища, малый бизнес, производство, веганство, кокосовое молоко, безлактозная продукция
Сырье для изготовления молочной продукции оказалось неизвестным Фото:

Предприятия Тюменской области ввели в оборот почти 200 тонн молочных продуктов из неизвестного сырья. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по региону. Нарушения выявили на пяти предприятиях.

«Установлены признаки нарушений обязательных требований при обороте молочной продукции. Товары введены в оборот следующими организациями и индивидуальными предпринимателями: „Эйч энд Эн Трейд“ — 61,39 т, ИП Мерабишвили А.А. — 0,44 т, ИП Катерушина — 3,75 т, ООО „Молоко“ — 13,28 т, АО „Тобольский гормолзовод“ — 94,49 т», — рассказали в управлении.

Предприятия получили предостережение. В отношении АО «Тобольский гормолзовод» проводится проверка УМВД, изъято 37 тонн продукции.

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Предприятия Тюменской области ввели в оборот почти 200 тонн молочных продуктов из неизвестного сырья. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по региону. Нарушения выявили на пяти предприятиях. «Установлены признаки нарушений обязательных требований при обороте молочной продукции. Товары введены в оборот следующими организациями и индивидуальными предпринимателями: „Эйч энд Эн Трейд“ — 61,39 т, ИП Мерабишвили А.А. — 0,44 т, ИП Катерушина — 3,75 т, ООО „Молоко“ — 13,28 т, АО „Тобольский гормолзовод“ — 94,49 т», — рассказали в управлении. Предприятия получили предостережение. В отношении АО «Тобольский гормолзовод» проводится проверка УМВД, изъято 37 тонн продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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