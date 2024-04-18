Ямальские дороги открываются после снежной бури

Дорожники запустили реверсивное движение по трассе Салехард — Аксарка

На трассе Салехард — Аксарка дорожники организуют реверсивное движение Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

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В ЯНАО на автодороге Салехард — Аксарка 19 апреля будет запущено реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«На участке Салехард-Аксарка организуют реверсивное движение. Дорога Надым — Салехард остается закрытой», — сообщает пресс-служба дептранспорта ЯНАО в официальном telegram-канале.

Машины пойдут в сторону Аксарки с 13 часов, в сторону Салехарда с 15 часов. Дорога еще не до конца расчищена от последствий метели, поэтому пока движение возможно в одностороннем порядке.

На Ямале с 17 апреля из-за непогоды остаются закрыты региональные автодороги. Снегоуборочной технике требуется время, чтобы справиться с последствиями метели.