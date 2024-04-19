Полпред Якушев облетел Упоровский район на вертолете, чтобы оценить ситуацию с паводком

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев проконтролировал подготовку к паводку в Упоровском районе Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. Якушев совершил облет на вертолете и с воздуха оценил ситуацию с рекой Тобол, в которую через несколько дней придет вода из Курганской области.
«Мы с вертолета видели тот большой массив воды, который идет вниз по течению из Курганской области, он будет здесь в течение нескольких дней. В Тюменской области решением губернатора были проведены все необходимые работы. Задача — сделать все для минимизации последствий паводка», — отметил полпред.
Облет Владимир Якушев совершил вместе с главой района Леонидом Сауковым. Вдоль райцентра — села Упорово, идет подготовка насыпи и дороги-дамбы в 5,7 километров. Сейчас конструкцию укрепляют.
В Упоровском районе подготовлены пять пунктов временного размещения, которые смогут вместить более 640 человек. Развернуты места для передержки домашних животных.
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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев проконтролировал подготовку к паводку в Упоровском районе Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. Якушев совершил облет на вертолете и с воздуха оценил ситуацию с рекой Тобол, в которую через несколько дней придет вода из Курганской области. «Мы с вертолета видели тот большой массив воды, который идет вниз по течению из Курганской области, он будет здесь в течение нескольких дней. В Тюменской области решением губернатора были проведены все необходимые работы. Задача — сделать все для минимизации последствий паводка», — отметил полпред. Облет Владимир Якушев совершил вместе с главой района Леонидом Сауковым. Вдоль райцентра — села Упорово, идет подготовка насыпи и дороги-дамбы в 5,7 километров. Сейчас конструкцию укрепляют. В Упоровском районе подготовлены пять пунктов временного размещения, которые смогут вместить более 640 человек. Развернуты места для передержки домашних животных.