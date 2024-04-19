Полпред Якушев облетел Упоровский район на вертолете, чтобы оценить ситуацию с паводком

Полпред Якушев: вода из Кургана будет в Тюменской области через несколько дней
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Пресс-конференция правительства. Тюмень , якушев владимир
Полпред лично проконтролировал подготовку к приходу «большой воды» Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев проконтролировал подготовку к паводку в Упоровском районе Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. Якушев совершил облет на вертолете и с воздуха оценил ситуацию с рекой Тобол, в которую через несколько дней придет вода из Курганской области.

«Мы с вертолета видели тот большой массив воды, который идет вниз по течению из Курганской области, он будет здесь в течение нескольких дней. В Тюменской области решением губернатора были проведены все необходимые работы. Задача — сделать все для минимизации последствий паводка», — отметил полпред.

Облет Владимир Якушев совершил вместе с главой района Леонидом Сауковым. Вдоль райцентра — села Упорово, идет подготовка насыпи и дороги-дамбы в 5,7 километров. Сейчас конструкцию укрепляют.

В Упоровском районе подготовлены пять пунктов временного размещения, которые смогут вместить более 640 человек. Развернуты места для передержки домашних животных.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев проконтролировал подготовку к паводку в Упоровском районе Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. Якушев совершил облет на вертолете и с воздуха оценил ситуацию с рекой Тобол, в которую через несколько дней придет вода из Курганской области. «Мы с вертолета видели тот большой массив воды, который идет вниз по течению из Курганской области, он будет здесь в течение нескольких дней. В Тюменской области решением губернатора были проведены все необходимые работы. Задача — сделать все для минимизации последствий паводка», — отметил полпред. Облет Владимир Якушев совершил вместе с главой района Леонидом Сауковым. Вдоль райцентра — села Упорово, идет подготовка насыпи и дороги-дамбы в 5,7 километров. Сейчас конструкцию укрепляют. В Упоровском районе подготовлены пять пунктов временного размещения, которые смогут вместить более 640 человек. Развернуты места для передержки домашних животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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