Происшествия Курганский суд перестал работать из-за наводнения 19 апреля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 + В селе Кетово вода подтопила здание суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кетовском округе (Курганская область) районный суд временно прекратил работу и отменил все слушания из-за подтопления здания. Информация появилась на сайте организации. «В связи с введением в Курганской области режима ЧС и подтоплением здания Кетовского районного суда, все судебные заседания откладываются», — сообщает администрация суда. Заседания отложены на неопределенный срок. Прежде суд уже извещал об отмене слушаний на три дня из-за паводка. В связи с ухудшением ситуации с наводнением в селе Кетово меру продлили на неопределенный срок. Ранее URA.RU сообщало, что два курганских суда отменили слушания из-за ЧС и паводка. Помимо Кетовского районного суда, аналогичное решение приняли в Курганском областном суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кетовском округе (Курганская область) районный суд временно прекратил работу и отменил все слушания из-за подтопления здания. Информация появилась на сайте организации. «В связи с введением в Курганской области режима ЧС и подтоплением здания Кетовского районного суда, все судебные заседания откладываются», — сообщает администрация суда. Заседания отложены на неопределенный срок. Прежде суд уже извещал об отмене слушаний на три дня из-за паводка. В связи с ухудшением ситуации с наводнением в селе Кетово меру продлили на неопределенный срок. Ранее URA.RU сообщало, что два курганских суда отменили слушания из-за ЧС и паводка. Помимо Кетовского районного суда, аналогичное решение приняли в Курганском областном суде. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям