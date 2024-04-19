Курганский суд перестал работать из-за наводнения

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Подтопление в селе Кетово и окрестностях. Курганская область, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие
В селе Кетово вода подтопила здание суда Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кетовском округе (Курганская область) районный суд временно прекратил работу и отменил все слушания из-за подтопления здания. Информация появилась на сайте организации.

«В связи с введением в Курганской области режима ЧС и подтоплением здания Кетовского районного суда, все судебные заседания откладываются», — сообщает администрация суда. Заседания отложены на неопределенный срок.

Прежде суд уже извещал об отмене слушаний на три дня из-за паводка. В связи с ухудшением ситуации с наводнением в селе Кетово меру продлили на неопределенный срок.

Ранее URA.RU сообщало, что два курганских суда отменили слушания из-за ЧС и паводка. Помимо Кетовского районного суда, аналогичное решение приняли в Курганском областном суде.

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В Кетовском округе (Курганская область) районный суд временно прекратил работу и отменил все слушания из-за подтопления здания. Информация появилась на сайте организации. «В связи с введением в Курганской области режима ЧС и подтоплением здания Кетовского районного суда, все судебные заседания откладываются», — сообщает администрация суда. Заседания отложены на неопределенный срок. Прежде суд уже извещал об отмене слушаний на три дня из-за паводка. В связи с ухудшением ситуации с наводнением в селе Кетово меру продлили на неопределенный срок. Ранее URA.RU сообщало, что два курганских суда отменили слушания из-за ЧС и паводка. Помимо Кетовского районного суда, аналогичное решение приняли в Курганском областном суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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