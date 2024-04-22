В Тюмени простились с погибшим на СВО земляком

Гранатометчик из Тюмени погиб при исполнении задач СВО
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Мужчина погиб в январе 2024 года Фото:

В Тюмени простились с Романом Мясниковым, который погиб, исполняя задачи СВО. Об этом сообщает в telegram-канале администрация нижнетавдинского района Тюменской области.

«Сегодня на Аллее Славы простились с участником специальной военной операции, гранатометчиком отделения захвата взвода штурмовой роты гвардейского танкового полка, рядовым Мясниковым Романом Валерьевичем. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Известно, что Мясников родился 20 июня 1999 года. Жил и учился в селе Бухтал и в Тюмени. В 2017 году проходил военную службу по призыву. В ноябре 2023 года принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Погиб в январе 2024 года.

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В Тюмени простились с Романом Мясниковым, который погиб, исполняя задачи СВО. Об этом сообщает в telegram-канале администрация нижнетавдинского района Тюменской области. «Сегодня на Аллее Славы простились с участником специальной военной операции, гранатометчиком отделения захвата взвода штурмовой роты гвардейского танкового полка, рядовым Мясниковым Романом Валерьевичем. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении. Известно, что Мясников родился 20 июня 1999 года. Жил и учился в селе Бухтал и в Тюмени. В 2017 году проходил военную службу по призыву. В ноябре 2023 года принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Погиб в январе 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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