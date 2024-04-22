Полиция ЯНАО выявила группу подростков, угрожающих безопасности общества

23 апреля 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Полиция ЯНАО провела спецоперацию по выявлению подростковой преступности Фото: Сергей Русанов © URA.RU На Ямале полицейские провели рейды по выявлению и профилактике подростковой преступности. По их результатам на учет поставлена группа с антиобщественной направленностью, в состав которой вошли трое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «На учет поставлена группа с антиобщественной направленностью, в состав которой вошли трое несовершеннолетних. К административной ответственности привлечено два несовершеннолетних за распитие алкоголя в общественных местах. Составлено два протокола в отношении несовершеннолетнего за употребление одурманивающих веществ. В отношении семи законных представителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В ходе операции «Твой выбор!», сотрудники провели более двух тысяч бесед с подростками и их родителями. Особое внимание уделялось несовершеннолетним, которые состоят на учете. Были проверены условия их проживания, а также, находятся ли дети по адресам в положенное время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале полицейские провели рейды по выявлению и профилактике подростковой преступности. По их результатам на учет поставлена группа с антиобщественной направленностью, в состав которой вошли трое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «На учет поставлена группа с антиобщественной направленностью, в состав которой вошли трое несовершеннолетних. К административной ответственности привлечено два несовершеннолетних за распитие алкоголя в общественных местах. Составлено два протокола в отношении несовершеннолетнего за употребление одурманивающих веществ. В отношении семи законных представителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В ходе операции «Твой выбор!», сотрудники провели более двух тысяч бесед с подростками и их родителями. Особое внимание уделялось несовершеннолетним, которые состоят на учете. Были проверены условия их проживания, а также, находятся ли дети по адресам в положенное время.