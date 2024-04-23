Уголовное дело экс-главы управления мэрии Кургана Галустова просят вернуть в суд

23 апреля 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Дело экс-чиновника из Кургана Галустова (слева) просят вернуть в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пострадавший от пожаров житель Кургана обратился с кассационной жалобой по делу экс-руководителя службы спасения Аркадика Галустова. Он пытается обжаловать решение о возврате обвинительного акта следствию. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — кассация. Галустов Аркадик Левонович. Перечень статей — ст. 293 ч.1.1; ст. 293 ч.1.1 УК РФ (халатность). Вид обжалуемого акта — судебное решение, вынесенное на стадии судебного производства», — говорится в картотеке Седьмого кассационного суда. Жалоба подана во второй половине апреля одним из потерпевших лиц. В настоящее время дело Галустова возвращено в следственные органы на доработку. В кассационный суд уже ранее направлялась подобная жалоба. В октябре 2023 года было отказано в рассмотрении представления прокуратуры, пытавшейся обжаловать решение о возврате дела следствию. Как предположили в разговоре с URA.RU источники из числа бывших силовиков, данную жалобу постигнет аналогичная участь. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане не могут начать судить бывшего руководителя управления администрации Кургана по делу о халатности. Следствие утверждало, что Галустов своим бездействием не предотвратил пожары в дачном поселке Малиновка и других СНТ, где пожар нанес владельцам ущерб на 139 млн рублей. Сам Галустов с обвинением согласен не был. После первого заседания, суд вернул дело следственным органам. Апелляция данное решение назвала верным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавший от пожаров житель Кургана обратился с кассационной жалобой по делу экс-руководителя службы спасения Аркадика Галустова. Он пытается обжаловать решение о возврате обвинительного акта следствию. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — кассация. Галустов Аркадик Левонович. Перечень статей — ст. 293 ч.1.1; ст. 293 ч.1.1 УК РФ (халатность). Вид обжалуемого акта — судебное решение, вынесенное на стадии судебного производства», — говорится в картотеке Седьмого кассационного суда. Жалоба подана во второй половине апреля одним из потерпевших лиц. В настоящее время дело Галустова возвращено в следственные органы на доработку. В кассационный суд уже ранее направлялась подобная жалоба. В октябре 2023 года было отказано в рассмотрении представления прокуратуры, пытавшейся обжаловать решение о возврате дела следствию. Как предположили в разговоре с URA.RU источники из числа бывших силовиков, данную жалобу постигнет аналогичная участь. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане не могут начать судить бывшего руководителя управления администрации Кургана по делу о халатности. Следствие утверждало, что Галустов своим бездействием не предотвратил пожары в дачном поселке Малиновка и других СНТ, где пожар нанес владельцам ущерб на 139 млн рублей. Сам Галустов с обвинением согласен не был. После первого заседания, суд вернул дело следственным органам. Апелляция данное решение назвала верным.