23 апреля 2024

Уровень Тобола в Кургане в метре от отметки «опасное явление»

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень реки по-прежнему представляет угрозу для населения и строений
Уровень реки по-прежнему представляет угрозу для населения и строений Фото:

В Кургане уровень Тобола опустился до 948 см, указано на геоинформационном сайте Курганской области. До отметки «опасное явление» (850 см) воде осталось преодолеть менее метра.

«На 04:00 уровень Тобола у курганского гидропоста составляет 948 см над нулевой отметкой. За четыре часа снижение составило три см», — отмечается на интерактивной карте «Паводок 2024».

В связи со стабилизацией паводковой обстановки школьников Кургана переводят с дистанционного обучения на очное. Власти объяснили порядок выплат пострадавшим при ЧС. На подтопленных территориях, откуда ушла вода, раздают муку, крупы, сахар, консервы и растительное масло. О других темах, связанных с наводнением, узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень Тобола опустился до 948 см, указано на геоинформационном сайте Курганской области. До отметки «опасное явление» (850 см) воде осталось преодолеть менее метра. «На 04:00 уровень Тобола у курганского гидропоста составляет 948 см над нулевой отметкой. За четыре часа снижение составило три см», — отмечается на интерактивной карте «Паводок 2024». В связи со стабилизацией паводковой обстановки школьников Кургана переводят с дистанционного обучения на очное. Власти объяснили порядок выплат пострадавшим при ЧС. На подтопленных территориях, откуда ушла вода, раздают муку, крупы, сахар, консервы и растительное масло. О других темах, связанных с наводнением, узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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