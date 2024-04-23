Уровень Тобола в Кургане в метре от отметки «опасное явление»

В Кургане уровень Тобола опустился до 948 см, указано на геоинформационном сайте Курганской области. До отметки «опасное явление» (850 см) воде осталось преодолеть менее метра.
«На 04:00 уровень Тобола у курганского гидропоста составляет 948 см над нулевой отметкой. За четыре часа снижение составило три см», — отмечается на интерактивной карте «Паводок 2024».
В связи со стабилизацией паводковой обстановки школьников Кургана переводят с дистанционного обучения на очное. Власти объяснили порядок выплат пострадавшим при ЧС. На подтопленных территориях, откуда ушла вода, раздают муку, крупы, сахар, консервы и растительное масло. О других темах, связанных с наводнением, узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
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В Кургане уровень Тобола опустился до 948 см, указано на геоинформационном сайте Курганской области. До отметки «опасное явление» (850 см) воде осталось преодолеть менее метра. «На 04:00 уровень Тобола у курганского гидропоста составляет 948 см над нулевой отметкой. За четыре часа снижение составило три см», — отмечается на интерактивной карте «Паводок 2024». В связи со стабилизацией паводковой обстановки школьников Кургана переводят с дистанционного обучения на очное. Власти объяснили порядок выплат пострадавшим при ЧС. На подтопленных территориях, откуда ушла вода, раздают муку, крупы, сахар, консервы и растительное масло. О других темах, связанных с наводнением, узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.