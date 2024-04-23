23 апреля 2024

В Тюменской области похоронят павшего на СВО бойца

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, гвоздики, цветы, похороны
Прощание с военным состоится 24 апреля, с 12:00 до 13:00 Фото:

В Ялуторовске 24 апреля пройдут похороны Павла Датских — военного, погибшего на СВО. Об этом сообщает telegram-канал администрации города.

«К сожалению, снова трагическая новость пришла в Ялуторовск. На СВО погиб наш земляк Павел Александрович Датских. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Павел честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь, во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа», — сообщили в мэрии.

Похороны военного состоятся 24 апреля, в Сретенском соборе, с 12:00 до 13:00. Ранее URA.RU писало и о других павших на СВО жителях области. Так, 23 апреля земляки простились с жителем деревни Овсово Владимиром Аркановым.

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В Ялуторовске 24 апреля пройдут похороны Павла Датских — военного, погибшего на СВО. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. «К сожалению, снова трагическая новость пришла в Ялуторовск. На СВО погиб наш земляк Павел Александрович Датских. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Павел честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь, во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа», — сообщили в мэрии. Похороны военного состоятся 24 апреля, в Сретенском соборе, с 12:00 до 13:00. Ранее URA.RU писало и о других павших на СВО жителях области. Так, 23 апреля земляки простились с жителем деревни Овсово Владимиром Аркановым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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