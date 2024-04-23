В Тюменской области похоронят павшего на СВО бойца

В Ялуторовске 24 апреля пройдут похороны Павла Датских — военного, погибшего на СВО. Об этом сообщает telegram-канал администрации города.
«К сожалению, снова трагическая новость пришла в Ялуторовск. На СВО погиб наш земляк Павел Александрович Датских. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Павел честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь, во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа», — сообщили в мэрии.
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В Ялуторовске 24 апреля пройдут похороны Павла Датских — военного, погибшего на СВО. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. «К сожалению, снова трагическая новость пришла в Ялуторовск. На СВО погиб наш земляк Павел Александрович Датских. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Павел честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь, во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа», — сообщили в мэрии. Похороны военного состоятся 24 апреля, в Сретенском соборе, с 12:00 до 13:00. Ранее URA.RU писало и о других павших на СВО жителях области. Так, 23 апреля земляки простились с жителем деревни Овсово Владимиром Аркановым.