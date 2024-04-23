23 апреля 2024

На Ямале подростки совершили больше тысячи преступлений и правонарушений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автошкола ДОСААФ. Курган, подростки, парни, досааф россии
В ЯНАО подростки совершили 46 преступлений в 2023 году Фото:

В ЯНАО по итогам 2023 года больше тысячи преступлений и административных правонарушений было совершено с участием подростков. Об этом сообщил депутатам окружного законодательного собрания уполномоченный по правам ребенка Данило Трубицын.

«По итогу 2023 года 46 детей было привлечено к уголовной ответственности, а к административной — 1139 человек, не достигших возраста 18 лет. В органах внутренних дел на учете состоят 610 подростков, на профилактическом учете — 1220 человек», — сообщил Данило Трубицын депутатам заксобрания ЯНАО на заседании, эфир которого транслировался на официальном сайте.

В текущем году в центре внимания уполномоченного останется адресная работа с несовершеннолетними и их семьями. А также вопросы профилактики, повышения уровня безопасности подростков и другие.

Ранее пресс-служба УМВД по ЯНАО сообщила, что в ходе рейдов была выявлена и поставлена на учет молодежная группировка антиобщественной направленности. В число ее участников входят трое несовершеннолетних.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО по итогам 2023 года больше тысячи преступлений и административных правонарушений было совершено с участием подростков. Об этом сообщил депутатам окружного законодательного собрания уполномоченный по правам ребенка Данило Трубицын. «По итогу 2023 года 46 детей было привлечено к уголовной ответственности, а к административной — 1139 человек, не достигших возраста 18 лет. В органах внутренних дел на учете состоят 610 подростков, на профилактическом учете — 1220 человек», — сообщил Данило Трубицын депутатам заксобрания ЯНАО на заседании, эфир которого транслировался на официальном сайте. В текущем году в центре внимания уполномоченного останется адресная работа с несовершеннолетними и их семьями. А также вопросы профилактики, повышения уровня безопасности подростков и другие. Ранее пресс-служба УМВД по ЯНАО сообщила, что в ходе рейдов была выявлена и поставлена на учет молодежная группировка антиобщественной направленности. В число ее участников входят трое несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...