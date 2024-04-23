На Ямале подростки совершили больше тысячи преступлений и правонарушений

В ЯНАО по итогам 2023 года больше тысячи преступлений и административных правонарушений было совершено с участием подростков. Об этом сообщил депутатам окружного законодательного собрания уполномоченный по правам ребенка Данило Трубицын.
«По итогу 2023 года 46 детей было привлечено к уголовной ответственности, а к административной — 1139 человек, не достигших возраста 18 лет. В органах внутренних дел на учете состоят 610 подростков, на профилактическом учете — 1220 человек», — сообщил Данило Трубицын депутатам заксобрания ЯНАО на заседании, эфир которого транслировался на официальном сайте.
В текущем году в центре внимания уполномоченного останется адресная работа с несовершеннолетними и их семьями. А также вопросы профилактики, повышения уровня безопасности подростков и другие.
Ранее пресс-служба УМВД по ЯНАО сообщила, что в ходе рейдов была выявлена и поставлена на учет молодежная группировка антиобщественной направленности. В число ее участников входят трое несовершеннолетних.
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В ЯНАО по итогам 2023 года больше тысячи преступлений и административных правонарушений было совершено с участием подростков. Об этом сообщил депутатам окружного законодательного собрания уполномоченный по правам ребенка Данило Трубицын. «По итогу 2023 года 46 детей было привлечено к уголовной ответственности, а к административной — 1139 человек, не достигших возраста 18 лет. В органах внутренних дел на учете состоят 610 подростков, на профилактическом учете — 1220 человек», — сообщил Данило Трубицын депутатам заксобрания ЯНАО на заседании, эфир которого транслировался на официальном сайте. В текущем году в центре внимания уполномоченного останется адресная работа с несовершеннолетними и их семьями. А также вопросы профилактики, повышения уровня безопасности подростков и другие. Ранее пресс-служба УМВД по ЯНАО сообщила, что в ходе рейдов была выявлена и поставлена на учет молодежная группировка антиобщественной направленности. В число ее участников входят трое несовершеннолетних.