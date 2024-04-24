С прилавков тюменских магазинов исчезают импортные корма для животных

24 апреля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

По словам хозяев, животные отказываются есть корма других марок Фото: Михаил Калянов © URA.RU Из зоомагазинов Тюмени исчезают импортные корма для животных. Так в числе дефицитных находится питание марки Farmina, которая ушла из России. Об этом URA.RU рассказали владельцы питомцев. Корм является гипоаллергенным и предназначен для животных с проблемами пищеварения. «Мой кошка ест только определенный корм — беззерновой марки Farmina. Другие она не может переварить. Сейчас его практически не осталось в магазинах. Чем заменить — непонятно, потому что животное отказывается, да и не может есть другой корм», — рассказала читательница агентства. Корреспондент агентства связался с зоомагазином «Сытая морда», где рассказали о проблемах с поставками кормов. Там ответили, что бренд Farmina отсутствует у поставщиков. Единичные упаковки остались всего в нескольких магазинах города. В магазине посоветовали постепенно переводить животное на другой корм малыми дозами. В качестве аналогов беззернового питания предложили российские корма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из зоомагазинов Тюмени исчезают импортные корма для животных. Так в числе дефицитных находится питание марки Farmina, которая ушла из России. Об этом URA.RU рассказали владельцы питомцев. Корм является гипоаллергенным и предназначен для животных с проблемами пищеварения. «Мой кошка ест только определенный корм — беззерновой марки Farmina. Другие она не может переварить. Сейчас его практически не осталось в магазинах. Чем заменить — непонятно, потому что животное отказывается, да и не может есть другой корм», — рассказала читательница агентства. Корреспондент агентства связался с зоомагазином «Сытая морда», где рассказали о проблемах с поставками кормов. Там ответили, что бренд Farmina отсутствует у поставщиков. Единичные упаковки остались всего в нескольких магазинах города. В магазине посоветовали постепенно переводить животное на другой корм малыми дозами. В качестве аналогов беззернового питания предложили российские корма.