С прилавков тюменских магазинов исчезают импортные корма для животных

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Кошки и люди в разрушенном обстрелами доме. Рубежное. ЛНР, разрушенный дом, кошки и собаки
По словам хозяев, животные отказываются есть корма других марок Фото:

Из зоомагазинов Тюмени исчезают импортные корма для животных. Так в числе дефицитных находится питание марки Farmina, которая ушла из России. Об этом URA.RU рассказали владельцы питомцев. Корм является гипоаллергенным и предназначен для животных с проблемами пищеварения.

«Мой кошка ест только определенный корм — беззерновой марки Farmina. Другие она не может переварить. Сейчас его практически не осталось в магазинах. Чем заменить — непонятно, потому что животное отказывается, да и не может есть другой корм», — рассказала читательница агентства.

Корреспондент агентства связался с зоомагазином «Сытая морда», где рассказали о проблемах с поставками кормов. Там ответили, что бренд Farmina отсутствует у поставщиков. Единичные упаковки остались всего в нескольких магазинах города. В магазине посоветовали постепенно переводить животное на другой корм малыми дозами. В качестве аналогов беззернового питания предложили российские корма.

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Из зоомагазинов Тюмени исчезают импортные корма для животных. Так в числе дефицитных находится питание марки Farmina, которая ушла из России. Об этом URA.RU рассказали владельцы питомцев. Корм является гипоаллергенным и предназначен для животных с проблемами пищеварения. «Мой кошка ест только определенный корм — беззерновой марки Farmina. Другие она не может переварить. Сейчас его практически не осталось в магазинах. Чем заменить — непонятно, потому что животное отказывается, да и не может есть другой корм», — рассказала читательница агентства. Корреспондент агентства связался с зоомагазином «Сытая морда», где рассказали о проблемах с поставками кормов. Там ответили, что бренд Farmina отсутствует у поставщиков. Единичные упаковки остались всего в нескольких магазинах города. В магазине посоветовали постепенно переводить животное на другой корм малыми дозами. В качестве аналогов беззернового питания предложили российские корма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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