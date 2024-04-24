Пик паводка в Ялуторовске придется на 1 мая

24 апреля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор предположил, что пик паводка в Ялуторовске придется на 1 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, что пик паводка на территории города Ялуторовск придется на 1 мая. Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире телеканала «Россия 24», который организовал трансляцию совещания в прямом эфире. За несколько часов до начала совещания губернатор Тюменской области заявил в своем telegram-канале, что после Упоровского района резкий рост уровня воды ожидается в Ялуторовске. Он добавил, что в городе активно готовятся к паводку: там нарастили дамбы и накрыли грунт пленкой. Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил критическую отметку в 980 см. По данным источников URA.RU, 24 апреля туда начали стягивать дополнительные силы МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, что пик паводка на территории города Ялуторовск придется на 1 мая. Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире телеканала «Россия 24», который организовал трансляцию совещания в прямом эфире. За несколько часов до начала совещания губернатор Тюменской области заявил в своем telegram-канале, что после Упоровского района резкий рост уровня воды ожидается в Ялуторовске. Он добавил, что в городе активно готовятся к паводку: там нарастили дамбы и накрыли грунт пленкой. Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил критическую отметку в 980 см. По данным источников URA.RU, 24 апреля туда начали стягивать дополнительные силы МЧС.