Пик паводка в Ялуторовске придется на 1 мая

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, моор александр
Губернатор Моор предположил, что пик паводка в Ялуторовске придется на 1 мая Фото:

Во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, что пик паводка на территории города Ялуторовск придется на 1 мая. Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире телеканала «Россия 24», который организовал трансляцию совещания в прямом эфире.

За несколько часов до начала совещания губернатор Тюменской области заявил в своем telegram-канале, что после Упоровского района резкий рост уровня воды ожидается в Ялуторовске. Он добавил, что в городе активно готовятся к паводку: там нарастили дамбы и накрыли грунт пленкой.

Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил критическую отметку в 980 см. По данным источников URA.RU, 24 апреля туда начали стягивать дополнительные силы МЧС.

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Во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, что пик паводка на территории города Ялуторовск придется на 1 мая. Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире телеканала «Россия 24», который организовал трансляцию совещания в прямом эфире. За несколько часов до начала совещания губернатор Тюменской области заявил в своем telegram-канале, что после Упоровского района резкий рост уровня воды ожидается в Ялуторовске. Он добавил, что в городе активно готовятся к паводку: там нарастили дамбы и накрыли грунт пленкой. Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил критическую отметку в 980 см. По данным источников URA.RU, 24 апреля туда начали стягивать дополнительные силы МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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