В Кургане затянулась продажа гостиницы, в которой жил первый экс-замгубернатора

В Кургане затянулась продажа правительственной гостиницы «Зауралье», в которой жил один из бывших первых заместителей губернатора. Власти не смогли найти инвестора со второй попытки и открыли новый аукцион. Стоимость имущества прежняя — около 81 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги».
«Помещения гостиницы „Зауралье“ по улице Зорге, д. 28/I. Общая площадь: 666,5 кв. м. Цена: 80 978 000 рублей. <…> Аукцион не состоялся. Не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником», — говорится в протоколе. Дата нового аукциона назначена на 20 мая 2024 года.
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В Кургане затянулась продажа правительственной гостиницы «Зауралье», в которой жил один из бывших первых заместителей губернатора. Власти не смогли найти инвестора со второй попытки и открыли новый аукцион. Стоимость имущества прежняя — около 81 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги». «Помещения гостиницы „Зауралье“ по улице Зорге, д. 28/I. Общая площадь: 666,5 кв. м. Цена: 80 978 000 рублей. <…> Аукцион не состоялся. Не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником», — говорится в протоколе. Дата нового аукциона назначена на 20 мая 2024 года. Ранее URA.RU писало, что правительство региона выставило на продажу гостиницу «Зауралье» по самой высокой цене в Кургане. Стоимость одного квадрата составила более 121 тысячи рублей. Чиновники, объясняя причину продажи имущества, заявляли, что гостиница им больше не нужна. Еще одной причиной могли стать сложности в ее обслуживании, отмечали инсайдеры агентства. Против продажи недвижимости выступал депутат областной думы Сергей Федотов. По его мнению, гостиница является ликвидной и в ней можно было бы размещать иностранные делегации.