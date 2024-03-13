В Кургане никто не захотел покупать гостиницу, в которой жил экс-замгубернатора

В Кургане сорвалась продажа правительственной гостиницы «Зауралье», в которой жил один из бывших заместителей губернатора. Никто из инвесторов не решился участвовать в аукционе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.
«Аукцион по продаже правительственной гостиницы „Зауралье“, где жил один из заместителей губернатора, сорвался из-за отсутствия инвесторов. Возможно, они оказались слишком суеверными и побоялись покупать недвижимость площадью 666 квадратов. Может желание отбивает высокая цена объекта в 81 млн рублей», — рассказал инсайдер.
По данным сайта торгов, аукцион по продаже помещений во встроенном нежилом помещении гостиницы в многоквартирном доме по улице Зорге признан несостоявшимся. В качестве причины указано отсутствие заявок от участников.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу правительственную гостиницу «Зауралье» по самой высокой цене. Власти оценили недвижимость на 80 978 000 рублей. Стоимость одного квадрата в гостинице составляет свыше 121 тысячи рублей. Объект продают в рамках приватизации. Чиновники объясняли причину продажи тем, что у правительства больше нет необходимости в данном имуществе. Инсайдеры агентства сообщали, что еще одной из причин могли стать сложности в обслуживании гостиницы. Против продажи недвижимости в центре Кургана выступал депутат облдумы Сергей Федотов. Он считает ее ликвидной и предложил принимать в ней делегации из Китая, которые стали очень часто посещать регион в рамках сотрудничества.
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