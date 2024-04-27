27 апреля 2024

Где в Тюмени разрешено жарить шашлыки в майские праздники. Карта

Власти составили список мест в Тюмени, где можно жарить шашлык в праздники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдых в Гилевской роще. Тюмень, шашлык, шашлыки
Всего в Тюмени организовано 15 мест для отдыха Фото:

В Тюменской области действует особый противопожарный режим, во время которого жителям запрещается посещать леса и разводить костры. Однако пожарить шашлыки и не получить штраф можно в специально оборудованных местах. URA.RU приводит карту участков с беседками и мангалами, куда можно приехать в майские праздники и приготовить мясо.

Всего в Тюмени организовано 15 мест для отдыха. Пожарить шашлыки разрешено:

  • в районе Верхнего бора;
  • в районе Воронинских горок;
  • в Плехановском боре;
  • в районе ТЭЦ-2;
  • в районе Старого Ялуторовского тракта;
  • в районе улицы Дружбы;
  • в Гилевской роще.

Ознакомиться с полным списком адресов можно ниже на карте. Все места оборудованы мангалами и беседками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области действует особый противопожарный режим, во время которого жителям запрещается посещать леса и разводить костры. Однако пожарить шашлыки и не получить штраф можно в специально оборудованных местах. URA.RU приводит карту участков с беседками и мангалами, куда можно приехать в майские праздники и приготовить мясо. Всего в Тюмени организовано 15 мест для отдыха. Пожарить шашлыки разрешено: Ознакомиться с полным списком адресов можно ниже на карте. Все места оборудованы мангалами и беседками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...