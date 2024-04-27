Всего в Тюмени организовано 15 мест для отдыха
В Тюменской области действует особый противопожарный режим, во время которого жителям запрещается посещать леса и разводить костры. Однако пожарить шашлыки и не получить штраф можно в специально оборудованных местах. URA.RU приводит карту участков с беседками и мангалами, куда можно приехать в майские праздники и приготовить мясо.
Всего в Тюмени организовано 15 мест для отдыха. Пожарить шашлыки разрешено:
- в районе Верхнего бора;
- в районе Воронинских горок;
- в Плехановском боре;
- в районе ТЭЦ-2;
- в районе Старого Ялуторовского тракта;
- в районе улицы Дружбы;
- в Гилевской роще.
Ознакомиться с полным списком адресов можно ниже на карте. Все места оборудованы мангалами и беседками.
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