Курганские бизнесмены предположили, когда откроют шоссе Тюнина

Шоссе Тюнина в Кургане откроют в ближайшее две недели

Бизнесмены прогнозируют скорое открытие шоссе Тюнина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Курганские бизнесмены и промышленники предположили, когда откроют шоссе Тюнина, которое оказалось в зоне затопления Тоболом. По версии предпринимателей, это может занять несколько недель. Об этом сообщалось на общем собрании Курганского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей».

«Для шоссе Тюнина предельное значение воды — семь метров. У нас сейчас больше восьми. Предположительно, дорога будет открыта через две недели. Но это, что называется „пальцем в небо“. Мы понимаем, что паводок непредсказуем», — озвучили предприниматели на собрании.

Бизнесмены также планировали организовать проверку. На собрании прозвучало, что они хотят проверить дорогу на Голикова и шоссе Тюнина. URA.RU ранее уже анализировало всю имеющуюся информацию по тому, сколько еще трасса будет затоплена. По предположениям синоптиков, шоссе Тюнина может находиться под водой еще первые дни мая. Уровень воды может нормализоваться только в июне.

В Курганской области продолжается паводок. В некоторых округах вода прошла свой пик и начала идти на убыль. По последним данным, небольшой прирост уровня воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Со снижением воды курганцы начинают наводить порядок в местах, где прошел паводок — проходит уборка мусора, люди сушат дома, подают заявления на оказание материальной помощи. Актуальная и важная информация собрана в онлайн-трансляции URA.RU.